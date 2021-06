Verlies Vivoryon loopt op

(ABM FN-Dow Jones) Vivoryon Therapeutics heeft in het eerste kwartaal van dit jaar de kosten en het verlies zien oplopen in vergelijking tot een jaar eerder. Dit maakte het biotechbedrijf vrijdagochtend bekend.

In het eerste kwartaal bedroegen de kosten voor onderzoek en ontwikkeling 4,4 miljoen euro tegen 2,8 miljoen euro een jaar eerder. Dit had vooral te maken met de kosten voor de VIVIAD klinische fase 2b studie voor de ziekte van Alzheimer in Europa. Ook de productiekosten voor varoglutamstat /PQ912, dat ook in deze studie wordt gebruikt, droegen bij aan de totale kosten.

De algemene kosten verdubbelden grofweg van 580.000 tot 1,1 miljoen euro, vooral vanwege hogere consultancykosten en compensatieplannen.

Vivoryon boekte geen omzet in het eerste kwartaal. Daardoor kwam verlies uit op 5,4 miljoen euro tegen 3,6 miljoen euro in dezelfde periode in 2020.

Er zat eind maart 23,8 miljoen euro in kas tegen 26,3 miljoen euro eind 2020. Alle resultaten waren volgens Vivoryon in lijn met de eigen verwachting.

"Onze focus blijft liggen op de pijplijn voor Alzheimermiddelen", aldus CEO Ulrich Dauer. "Onze Europese VIVIAD-studie loopt voorspoedig en we zijn van plan om de Fase 2a/b VIVA-MIND-studie in de Verenigde Staten later dit jaar te starten."