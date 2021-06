Europese beurzen openen hoger

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan vrijdag een hogere opening tegemoet, na de rally op Wall Street donderdagavond, toen president Joe Biden een akkoord aankondigde over een omvangrijk infrastructuurplan.

IG voorziet een openingswinst van 31 punten voor de Duitse DAX, een plus van 12 punten voor de Franse CAC 40 en een stijging van 6 punten voor de Britse FTSE 100.

De aandelenmarkten in Europa zijn donderdag hoger geëindigd.

Analist Michael Hewson van CMC Markets wees op de veerkracht van de Europese beurzen. De meeste aandacht ging uit naar het rentebesluit van de Bank of England. De rente en het opkoopprogramma werden conform de verwachting gehandhaafd.

De belangrijkste beleidsrente bleef staan op 0,1 procent en het opkoopprogramma op 895 miljard Britse pond, inclusief 20 miljard pond bedoeld voor het opkopen van bedrijfsobligaties.

Van de negen beleidsmakers stemde er één tegen het handhaven van het programma. Bekend is dat hoofdeconoom Andy Haldane voor vervroegde afbouw of 'tapering' van het opkoopprogramma is, maar hij kreeg er geen medestanders bij.

Volgens valuta-analist Ima Sammani van Monex Europe was dat onveranderde stemgedrag van het beleidscomité een dovish signaal voor de markt.

"De BoE is meer optimistisch over economisch herstel, maar dit leidde niet tot een signaal voor het eerder afbouwen van het QE-programma", aldus Sammani.

Op macro-economisch vlak werd donderdag bekend dat het Franse ondernemersvertrouwen in juni is gestegen, van 108 maar 113. Ook in Duitsland steeg het ondernemersklimaat. De Ifo-index verbeterde tot 101,8.

"Het sterke Ifo-cijfer legt de lat voor toekomstige groei nog hoger", zei econoom Carsten Brzeski van ING. "Op dit moment is the sky the limit voor vertrouwensindicatoren in Duitsland en zelfs de hele eurozone. Het einde van de lockdowns en de heropening van economieën hebben de verwachtingen duidelijk aangewakkerd", zei hij.



Bedrijfsnieuws

In Parijs ging Société Générale aan kop met een winst van 3,1 procent en Unibail-Rodamco-Westfield stond licht onder druk. De hekkensluiter in de CAC 40 verloor 0,4 procent.

In Frankfurt deed HeidelbergCement goede zaken met een plus van 2,7 procent maar verloor Siemens 1,2 procent.

Heineken kreeg van Credit Suisse een hoger koersdoel bij een ongewijzigd Outperform advies. Volgens de Zwitserse bank onderschatten beleggers het vermogen van Heineken om zijn prijzen te verhogen, vooral in de opkomende markten. Dit zou bij de halfjaarcijfers moeten blijken en leiden tot hoger winstverwachtingen. Het aandeel steeg in Amsterdam 2,0 procent.



Euro STOXX 50 4.122,43 (+1,1%)

STOXX Europe 600 457,94 (+0,9%)

DAX 15.589,23 (+0,9%)

CAC 40 6.631,15 (+1,2%)

FTSE 100 7.109,97 (+0,5%)

SMI 11.993,64 (+0,8%)

AEX 732,70 (+1,1%)

BEL 20 4.149,61 (+0,9%)

FTSE MIB 25.422,22 (+1,4%)

IBEX 35 9.074,10 (+1,3%)

AMERIKAANSE AANDELEN

Wall Street opent volgens de Amerikaanse futures vrijdag hoger.

De Amerikaanse aandelenmarkten zijn donderdag ook al hoger gesloten, met records voor de S&P 500 en Nasdaq.

Beleggers lijken zich momenteel minder zorgen te maken over de stijgende inflatie en een krapper monetair beleid, na de agressievere update van de Amerikaanse centrale bank vorige week. Diverse Fed-leden, waaronder voorzitter Jerome Powell blijven volhouden dat de oplopende inflatie van tijdelijke aard is, hoewel er ook wel wat geluiden klinken van beleidsmakers die verwachten dat het langer duurt voor de inflatie weer afzwakt.

"Beleggers schudden de opmerkingen van haviken binnen de Fed af en lijken zich in plaats daarvan te focussen op de boodschap van voorzitter Powell dat de inflatoire druk tijdelijk is en dat de Fed nog ver verwijderd is van het verhogen van de rente", aldus marktanalist Michael Hewson.

Volgens de analist wordt dat laatste onderstreept door de kwetsbaarheid van het herstel in de Amerikaanse arbeidsmarkt, nadat donderdag bleek dat de steunaanvragen voor de tweede week op rij boven de 400.000 aanvragen zijn uitgekomen en ook de orders voor duurzame goederen zwakker bleken dan verwacht.

Het aantal eerste aanvragen voor een werkloosheidsuitkering in de Verenigde Staten kwam vorige week uit op 411.000 aanvragen, terwijl de markt rekende op 380.000 nieuwe aanvragen. De orders voor duurzame goederen stegen in mei met 2,3 procent, waar een plus van 2,6 procent was voorzien.

Verder werd bekend dat de Amerikaanse economie in het eerste kwartaal conform de vorige raming met 6,4 procent is gegroeid. De PCE prijsindex, voor de Fed een belangrijke graadmeter voor de inflatie, steeg afgelopen kwartaal met 3,7 procent, na een stijging van 1,5 procent een kwartaal eerder.

Marktanalist Sebastian Mackay van Invesco denkt dat de aandelenmarkten het vooruitzicht van iets minder ondersteunend monetair beleid goed kunnen verteren, gezien het sterke herstel van de economie. "De winstvooruitzichten [van bedrijven] zijn nog steeds behoorlijk sterk, ik denk dat centrale banken het zich kunnen veroorloven om na te denken over het stopzetten van een deel van de versoepelingen", aldus de analist.

De olieprijs is donderdag licht gestegen. Bij een settlement van 73,30 dollar werd een vat West Texas Intermediate 0,3 procent duurder.

Beleggers wachten op een bijeenkomst van oliekartel OPEC en zijn bondgenoten volgende week. Het zogeheten OPEC+ zal dan beoordelen of de huidige productie-afspraken al dan niet worden aangepast. Momenteel voeren de deelnemende landen de productie in een geleidelijk tempo op, terwijl de vraag naar olie hard toeneemt.

Bedrijfsnieuws

FedEx heeft eerder deze maand de vrachtdienstverlening van ongeveer 1.400 klanten opgeschort om zijn overbelaste netwerk, vanwege de enorme pakketvolumes, te verlichten. De bezorger liet de klanten zonder kennisgeving vallen, waardoor sommige bedrijven op zoek moesten naar andere opties om hun producten te versturen. Het aandeel steeg 2,2 procent.

Luminar Technologies, dat sensoren maakt voor autonoom rijdende auto's, wil de productie opvoeren en tegelijkertijd een financiële buffer opbouwen. Het aandeel steeg 6,8 procent.

Een comité van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden keurde woensdagavond een wet goed om de marktdominantie van technologiereuzen als Google en Facebook in te dammen. Facebook steeg 0,8 procent, terwijl Google-moeder Alphabet 0,3 procent won.

E-Mart koopt de Zuid-Koreaanse divisie van eBay voor 3 miljard dollar. Het aandeel eBay steeg 1,9 procent.

Aandelen Beyond Meat stonden donderdag onder druk nadat bekend werd dat Dunkin' Donuts in een aantal van zijn zaken stopt een ontbijt sandwich die werd gemaakt met de vleesvervanger van Beyond Meat. Het aandeel daalde 2,4 procent.

S&P 500 index 4.266,49 (+0,6%)

Dow Jones index 34.196,82 (+1,0%)

Nasdaq Composite 14.369,71 (+0,7%)

AZIE

De Aziatische beurzen noteerden vrijdag over de brede linie hoger.

Nikkei 225 29.080,21 (+0,7%)

Shanghai Composite 3.594,79 (+0,8%)

Hang Seng 29.210,31 (+1,1%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde vanochtend op 1,1937. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag bewoog het muntpaar op 1,1935.

USD/JPY Yen 110,85

EUR/USD Euro 1,1937

EUR/JPY Yen 132,32

MACRO-AGENDA:

08:00 Consumentenvertrouwen - Juli (Dld)

10:00 Geldhoeveelheid - Mei (eur)

14:30 Persoonlijke inkomens en bestedingen - Mei (VS)

16:00 Consumentenvertrouwen Michigan - Juni def. (VS)

BEDRIJFSNIEUWS:

- Geen agendapunten