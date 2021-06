Grootste banken VS doorstaan stresstest Fed Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Federal Reserve

(ABM FN-Dow Jones) De grootste banken in de Verenigde Staten zijn kapitaalkrachtig genoeg om een diepe recessie te doorstaan. Dit bleek donderdagavond uit het resultaat van de stresstest van de Federal Reserve. In het slechtste scenario, wanneer er een zware mondiale recessie komt en de werkloosheid in de VS stijgt tot 10 procent of meer, dan zouden de 23 grootste banken in de VS samen 470 miljard dollar verliezen, aldus de Fed. Daarbij dalen de kapitaalratio's tot 10,6 procent, wat nog altijd ruimschoots het dubbele is van de minimale eis. Met het resultaat van de stresstest komt er een eind aan de beperkingen die vanwege de coronacrisis golden voor dividenduitkeringen en aandeleninkoopprogramma's. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.