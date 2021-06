Nieuwe records Wall Street

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse aandelenmarkten zijn donderdag hoger gesloten, met records voor de S&P 500 en Nasdaq. De S&P 500 steeg 0,6 procent bij een recordslot van 4.266,49 punten en de Nasdaq ging 0,7 procent hoger bij een all time high slot van 14.369,71 punten. De Dow Jones index won 1,0 procent tot 34.196,82 punten

Beleggers lijken zich momenteel minder zorgen te maken over de stijgende inflatie en een krapper monetair beleid, na de agressievere update van de Amerikaanse centrale bank vorige week. Diverse Fed-leden, waaronder voorzitter Jerome Powell blijven volhouden dat de oplopende inflatie van tijdelijke aard is, hoewel er ook wel wat geluiden klinken van beleidsmakers die verwachten dat het langer duurt voor de inflatie weer afzwakt.

"Beleggers schudden de opmerkingen van haviken binnen de Fed af en lijken zich in plaats daarvan te focussen op de boodschap van voorzitter Powell dat de inflatoire druk tijdelijk is en dat de Fed nog ver verwijderd is van het verhogen van de rente", aldus marktanalist Michael Hewson.

Volgens de analist wordt dat laatste onderstreept door de kwetsbaarheid van het herstel in de Amerikaanse arbeidsmarkt, nadat donderdag bleek dat de steunaanvragen voor de tweede week op rij boven de 400.000 aanvragen zijn uitgekomen en ook de orders voor duurzame goederen zwakker bleken dan verwacht.

Het aantal eerste aanvragen voor een werkloosheidsuitkering in de Verenigde Staten kwam vorige week uit op 411.000 aanvragen, terwijl de markt rekende op 380.000 nieuwe aanvragen. De orders voor duurzame goederen stegen in mei met 2,3 procent, waar een plus van 2,6 procent was voorzien.

Verder werd bekend dat de Amerikaanse economie in het eerste kwartaal conform de vorige raming met 6,4 procent is gegroeid. De PCE prijsindex, voor de Fed een belangrijke graadmeter voor de inflatie, steeg afgelopen kwartaal met 3,7 procent, na een stijging van 1,5 procent een kwartaal eerder.

Marktanalist Sebastian Mackay van Invesco denkt dat de aandelenmarkten het vooruitzicht van iets minder ondersteunend monetair beleid goed kunnen verteren, gezien het sterke herstel van de economie. "De winstvooruitzichten [van bedrijven] zijn nog steeds behoorlijk sterk, ik denk dat centrale banken het zich kunnen veroorloven om na te denken over het stopzetten van een deel van de versoepelingen", aldus de analist.

De euro/dollar noteerde op 1,1935. De olieprijs is donderdag licht gestegen. Bij een settlement van 73,30 dollar werd een vat West Texas Intermediate 0,3 procent duurder.

Beleggers wachten op een bijeenkomst van oliekartel OPEC en zijn bondgenoten volgende week. Het zogeheten OPEC+ zal dan beoordelen of de huidige productie-afspraken al dan niet worden aangepast. Momenteel voeren de deelnemende landen de productie in een geleidelijk tempo op, terwijl de vraag naar olie hard toeneemt.

Bedrijfsnieuws

FedEx heeft eerder deze maand de vrachtdienstverlening van ongeveer 1.400 klanten opgeschort om zijn overbelaste netwerk, vanwege de enorme pakketvolumes, te verlichten. De bezorger liet de klanten zonder kennisgeving vallen, waardoor sommige bedrijven op zoek moesten naar andere opties om hun producten te versturen. FedEx publiceert donderdag nabeurs kwartaalcijfers. Het aandeel steeg 2,2 procent.

Ook Nike opent donderdag de boeken na het slot op Wall Street. In aanloop steeg het aandeel licht.

Luminar Technologies, dat sensoren maakt voor autonoom rijdende auto's, wil de productie opvoeren en tegelijkertijd een financiële buffer opbouwen. Het aandeel steeg 6,8 procent.

Een comité van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden keurde woensdagavond een wet goed om de marktdominantie van technologiereuzen als Google en Facebook in te dammen. Facebook steeg 0,8 procent, terwijl Google-moeder Alphabet 0,3 procent won.

E-Mart koopt de Zuid-Koreaanse divisie van eBay voor 3 miljard dollar. Het aandeel eBay steeg 1,9 procent.

Aandelen Beyond Meat stonden donderdag onder druk nadat bekend werd dat Dunkin' Donuts in een aantal van zijn zaken stopt een ontbijt sandwich die werd gemaakt met de vleesvervanger van Beyond Meat. Het aandeel daalde 2,4 procent.