Olieprijs iets duurder

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijs is donderdag licht gestegen. Bij een settlement van 73,30 dollar werd een vat West Texas Intermediate 0,3 procent duurder. Beleggers wachten op een bijeenkomst van oliekartel OPEC en zijn bondgenoten volgende week. Het zogeheten OPEC+ zal dan beoordelen of de huidige productie-afspraken al dan niet worden aangepast. Momenteel voeren de deelnemende landen de productie in een geleidelijk tempo op, terwijl de vraag naar olie hard toeneemt. "De kans bestaat dat een aantal landen in de OPEC+ zal stemmen om de olieproductie sneller op te voeren", aldus analist Sophie Griffiths van Oanda. Volgens marktkenners laten data zien dat de vraag sneller toeneemt dan het aanbod. Uit data van het Amerikaanse energieministerie bleek woensdag dat de olievoorraden in de Verenigde Staten afgelopen week met bijna 8 miljoen vaten zijn gedaald. Het was de vijfde week op rij dat de EIA een daling van de voorraden meldde. "Dit reflecteert een verkrapping in de markt nu de vraag sterk toeneemt in de VS, China en Europa door het heropenen van de economie", aldus Griffiths. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

