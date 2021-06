Europese beurzen sluiten hoger

Bericht delen via:

(ABM FN-Dow Jones) De aandelenmarkten in Europa zijn donderdag hoger geëindigd. Bij een slot van 457,04 punten, steeg de Stoxx Europe 600 index 0,9 procent. De Duitse DAX won ook 0,9 procent tot 15.589,23 punten, de Franse CAC 40 sloot 1,2 procent in de plus op 6.631,15 punten en de Britse FTSE 100 won 0,5 procent tot 7.109,97 punten.

Analist Michael Hewson van CMC Markets wees op de veerkracht van de Europese beurzen. De meeste aandacht ging uit naar het rentebesluit van de Bank of England. De rente en het opkoopprogramma werden conform de verwachting gehandhaafd.

De belangrijkste beleidsrente bleef staan op 0,1 procent en het opkoopprogramma op 895 miljard Britse pond, inclusief 20 miljard pond bedoeld voor het opkopen van bedrijfsobligaties.

Van de negen beleidsmakers stemde er één tegen het handhaven van het programma. Bekend is dat hoofdeconoom Andy Haldane voor vervroegde afbouw of 'tapering' van het opkoopprogramma is, maar hij kreeg er geen medestanders bij.

Volgens valuta-analist Ima Sammani van Monex Europe was dat onveranderde stemgedrag van het beleidscomité een dovish signaal voor de markt.

"De BoE is meer optimistisch over economisch herstel, maar dit leidde niet tot een signaal voor het eerder afbouwen van het QE-programma", aldus Sammani.

Op macro-economisch vlak werd donderdag bekend dat het Franse ondernemersvertrouwen in juni is gestegen, van 108 maar 113. Ook in Duitsland steeg het ondernemersklimaat. De Ifo-index verbeterde tot 101,8.

"Het sterke Ifo-cijfer legt de lat voor toekomstige groei nog hoger", zei econoom Carsten Brzeski van ING. "Op dit moment is the sky the limit voor vertrouwensindicatoren in Duitsland en zelfs de hele eurozone. Het einde van de lockdowns en de heropening van economieën hebben de verwachtingen duidelijk aangewakkerd", zei hij.

Het Britse pond verloor bijna een half procent terrein ten opzichte van de euro na het dovish rentebesluit van de Bank of England en noteerde rond het slot op 0,8577. De euro/dollar noteerde op 1,1932. Een vat WTI-olie steeg licht in waarde.



Bedrijfsnieuws

In Parijs ging Société Générale aan kop met een winst van 3,1 procent en Unibail-Rodamco-Westfield stond licht onder druk. De hekkensluiter in de CAC 40 verloor 0,4 procent.

In Frankfurt deed HeidelbergCement goede zaken met een plus van 2,7 procent maar verloor Siemens 1,2 procent.

Heineken kreeg van Credit Suisse een hoger koersdoel bij een ongewijzigd Outperform advies. Volgens de Zwitserse bank onderschatten beleggers het vermogen van Heineken om zijn prijzen te verhogen, vooral in de opkomende markten. Dit zou bij de halfjaarcijfers moeten blijken en leiden tot hoger winstverwachtingen. Het aandeel steeg in Amsterdam 2,0 procent.

Tussenstanden Wall Street

De Amerikaanse beurzen noteerden rond het Europese slot overtuigend in het groen, waarbij de S&P 500 op koers lag voor een recordslot.