AEX hoger gesloten

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurzen zijn donderdag met winst gesloten. De AEX index steeg 1,1 procent tot 732,70 punten, terwijl de AMX een winst van 0,4 procent liet optekenen en voor de AScX een plus resteerde van 0,7 procent.

Het Damrak profiteerde donderdag van de zalvende woorden van Fed-voorzitter Jerome Powell, na de agressievere update van de Amerikaanse centrale bank vorige week. Powell zei eerder deze week dat hij "een zekere mate van vertrouwen" heeft dat de inflatie zal afnemen, wat de opvatting versterkt dat het nog vele maanden zal duren voordat de centrale bank zijn monetaire beleidskoers verandert.

"Positivisme overheerst", vatte beleggingsadviseur Rein Schutte van Noesis Capital de handelsdag samen, onder andere vanwege een beter dan verwachte Duitse Ifo-index en de Amerikaanse economie die door stoomt. "We zien dat de stijgers van vorig jaar weer opgepikt worden. Adyen doet het goed. ASML en Heineken presteren sterk. Bijna over de hele linie wordt goed gepresteerd", zei Schutte.

Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek bleek donderdag dat de Nederlandse economie in het eerste kwartaal van 2021 op kwartaalbasis sterker is gekrompen dan eerder berekend. Het BBP daalde met 0,8 procent, terwijl eerder een daling van 0,5 procent werd gerapporteerd.

Het Franse ondernemersvertrouwen is in juni gestegen. De index steeg van 108 maar 113. Ook in Duitsland steeg het ondernemersklimaat. De Ifo-index voor het ondernemersklimaat steeg naar 101,8.

"Het sterke Ifo-cijfer legt de lat voor toekomstige groei nog hoger", zei econoom Carsten Brzeski van ING. "Op dit moment is the sky the limit voor vertrouwensindicatoren in Duitsland en zelfs de hele eurozone. Het einde van de lockdowns en de heropening van economieën hebben de verwachtingen duidelijk aangewakkerd", zei hij.

De Bank of England heeft conform de verwachting zijn belangrijkste beleidsrente gehandhaafd op 0,1 procent en handhaafde tevens het opkoopprogramma van 895 miljard Britse pond.

Ima Sammani, valuta analist bij Monex Europe wees op het onveranderde stemgedrag van het beleidscomité van de Britse centrale bank, dat een dovish signaal is naar de markt.

Gedurende de tweede helft van de handelsdag kwam uit de Verenigde Staten het nieuws dat het aantal eerste aanvragen voor een werkloosheidsuitkering in de VS vorige week minder hard is gedaald dan verwacht. De Amerikaanse economie is in het eerste kwartaal conform de vorige raming met 6,4 procent gegroeid. De PCE-prijsindex kwam uit op 3,7 procent. Het aantal orders voor duurzame goederen is in mei in de VS gestegen met 2,3 procent, wat minder was dan verwacht.

"Ze laten over het algemeen een aanhoudend sterke economische activiteit zien, maar ze duiden op problemen in de toeleveringsketen die zowel het groeipotentieel van de VS zouden kunnen beperken als de inflatiecijfers langer hoog zouden kunnen houden", zei ING.

De euro/dollar noteerde op 1,1932. Bij aanvang van de handelsdag in Europa bewoog het muntpaar nog op 1,1927 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag stond er een stand van 1,1925 op de borden.

Olie noteerde donderdag tot 0,5 procent hoger.

Stijgers en dalers

In de Amsterdamse hoofdgraadmeter sloten 21 van de 25 aandelen in het groen, aangevoerd door Adyen met een winst van 5,7 procent, gevolgd door ArcelorMittal en Signify met winsten van 2,7 procent.

Prosus verloor 0,6 procent, terwijl Unilever 0,7 procent inleverde. Unibail-Rodamco-Westfield daalde 0,4 procent, evenals Akzo Nobel.

In de AMX ging PostNL aan kop met een winst van 2,0 procent. Vopak steeg 1,0 procent, terwijl SBM Offshore noteerde 1,4 procent hoger. Flow Traders verloor 1,3 procent en Fugro daalde 0,9 procent.

ABN AMRO steeg 1,3 procent. ABN AMRO gaat een portefeuille van 1,5 miljard dollar met leningen aan Noord-Amerikaanse bedrijven in de olie- en gassector verkopen aan Oaktree Capital Management en Sixth Street Partners.

In de AScX steeg Vivoryon 5,8 procent, Bam won 3,6 procent, terwijl CM.com 4,0 procent hoger noteerde. Wereldhave daalde 1,1 procent, terwijl NSI 0,7 procent lager noteerde.

Het lokaal genoteerde Lavide won 15,4 procent. Het bestuur van Lavide heeft tijdens een aandeelhoudersvergadering woensdag een ruim draagvlak gevonden voor plannen om in zee te gaan met Nederlandse Zorg Beheer bv, een beheerder van zorgcentra.

Tussenstanden Wall Street

Rond het slot van de Amsterdamse beurzen noteerde de toonaangevende S&P 500 index 0,6 procent hoger op 4.265,32 punten. De Dow Jones index steeg 0,7 procent en technologiebeurs Nasdaq noteerde 0,9 procent in het groen.