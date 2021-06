Update: Bank of England handhaaft beleid Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Bank of England heeft zoals verwacht de rente en het opkoopprogramma ongewijzigd gehouden na zijn monetaire beleidsvergadering donderdag. De belangrijkste beleidsrente blijft staan op 0,1 procent en het opkoopprogramma op 895 miljard Britse pond, inclusief 20 miljard pond bedoeld voor het opkopen van bedrijfsobligaties. Van de negen beleidsmakers stemde er één tegen het handhaven van het programma. Bekend is dat hoofdeconoom Andy Haldane voor vervroegde afbouw of 'tapering' van het opkoopprogramma is, maar hij kreeg er geen medestanders bij. De Bank of England verklaarde dat de inflatie zal terugvallen na een periode van hogere inflatie die boven de doelstelling ligt. In mei steeg de Britse inflatie naar 2,1 procent, van 1,6 procent in april en de centrale bank ziet het cijfer op korte termijn oplopen tot meer dan 3 procent. De centrale bank wees er ook op dat de raming voor de economische groei in het tweede kwartaal sinds mei met 1,5 procentpunt is verhoogd. De centrale bank stelde in zijn notulen dat de neerwaartse risico's zijn afgenomen, maar benadrukte dat de centrale bank moet zorg dragen dat het economisch herstel "niet wordt ondermijnd door een voortijdige verkrapping van de monetaire condities." "Het feit dat deze opwaartse bijstellingen niet gepaard gingen met een aanpassing in de visie van de Monetary Policy Council, geeft een dovish signaal af aan markten", stelde valuta-analist Ima Sammani van Monex Europe. Omdat het grotere optimisme over de economie niet leidde tot een signaal dat het QE-programma eerder zal worden afgebouwd, zakte het Britse pond tot waarden die sinds maandagochtend niet gezien waren, stelde Sammani. ING denkt dat de Bank of England niet zal stoppen met het opkoopprogramma voor eind dit jaar, nadat het tempo een maand geleden al werd verlaagd. "Onverwacht beëindigen van het programma zou een precedent kunnen scheppen in de ogen van beleggers en het potentieel van toekomstige QE programma's kunnen beperken", aldus de analisten. Het Britse pond noteerde donderdag lager op 0,8588 pond voor een euro tegen 0,8547 voorafgaand aan het rentebesluit. Update: om informatie en commentaar toe te voegen. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.