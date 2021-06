Beursblik: Just Eat Takeaway blijft koopwaardig

(ABM FN-Dow Jones) Bank of America blijft positief over Just Eat Takeaway, nu de overname van het Amerikaanse Grubhub is afgerond.

Voormalige marktleider Grubhub heeft volgens de analisten nog een marktaandeel van 17 procent in de VS, en is daarmee inmiddels een maatje kleiner dan DoorDash en Uber, maar, zo benadrukte de bank, Grubhub heeft wel een groter marktaandeel in de steden New York, Chicago, Boston en Philadelphia.

De bank erkent dat deze grote overname de onzekerheid vergroot, maar de deal is aantrekkelijk gewaardeerd, met een gunstige verhouding tussen risico en rendement. "Marktleider DoorDash is 'maar' 1,6 keer groter, maar de marktwaarde is wel 10 keer groter dan die van Grubhub", merken de analisten op.

Bank of America denkt dat Grubhub in de eerste helft van dit jaar meer omzet genereert dan eerder werd voorzien en dat de trends in het Verenigd Koninkrijk gunstig zijn, maar verlaagde wel de ramingen voor de EBITDA, omdat de maaltijdbezorger vermoedelijk investeerde in bezorging en lagere fees voor de aangesloten restaurants.

Bank of America heeft een koopadvies op Just Eat Takeaway met een koersdoel van 135,00 euro en van 32,00 dollar voor de Amerikaanse notering van het aandeel.

Het aandeel Just Eat Takeaway steeg donderdag in Amsterdam 1,1 procent naar 75,61 euro.