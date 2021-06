Amerikaanse futures wijzen op hogere opening Wall Street Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse futures wezen donderdag rond het middaguur op een hogere opening van Wall Street. Futures op de toonaangevende S&P 500 index noteerden rond lunchtijd tot 0,5 procent in het groen. De aandelenkoersen stijgen, wat een weerspiegeling is van de afnemende bezorgheid van beleggers over de stijgende inflatie en een krapper monetair beleid, na de agressievere update van de Amerikaanse centrale bank vorige week. Voorzitter Jerome Powell van de Federal Reserve herhaalde woensdag zijn visie dat oplopende inflatie van tijdelijke aard is. De toon die Powell aansloeg, werd herhaald door andere Fed-functionarissen, hoewel de voorzitter van de Atlanta-Fed, Raphael Bostic, en Fed-bestuurder Michelle Bowman het erover eens waren dat met een economische groei dit jaar van naar schatting 7 procent en een inflatie ruim boven de doelstelling van 2 procent, het wel eens langer dan verwacht zou kunnen duren voordat de inflatie weer afzwakt. "In de context van sterke groei kunnen markten het vooruitzicht van iets minder ondersteunend monetair beleid goed verteren", zei marktanalist Sebastian Mackay van Invesco. "De winstvooruitzichten zijn nog steeds behoorlijk sterk, ik denk dat centrale banken het zich kunnen veroorloven om na te denken over het stopzetten van een deel van de versoepelingen", voegde hij toe. Op macro-economisch vlak staan donderdag in de Verenigde Staten een drietal publicaties geagendeerd. Voorbeurs verschijnen de wekelijkse steunaanvragen en economische groeicijfers over het eerste kwartaal, gevolgd door de orders duurzame goederen in mei. De euro/dollar noteerde op 1,1946. Bij aanvang van de handelsdag in Europa bewoog het muntpaar nog op 1,1927 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag stond er een stand van 1,1925 op de borden. Olie noteerde donderdag tot 0,2 procent hoger. Bedrijfsnieuws FedEx heeft eerder deze maand de vrachtdienstverlening van ongeveer 1.400 klanten opgeschort om zijn overbelaste netwerk, vanwege de enorme pakketvolumes, te verlichten. De bezorger liet de klanten zonder kennisgeving vallen, waardoor sommige bedrijven op zoek moesten naar andere opties om hun producten te versturen. FedEx publiceert donderdag kwartaalcijfers. Het aandeel steeg voorbeurs 1,2 procent. Luminar Technologies, dat sensoren maakt voor autonoom rijdende auto's, wil de productie opvoeren en tegelijkertijd een financiële buffer opbouwen. Het aandeel won voorbeurs 0,5 procent. Een comité van het Huis van Afgevaardigden keurde woensdagavond een wet goed om de marktdominantie van technologiereuzen als Google en Facebook in te dammen. Facebook steeg voorbeurs 0,6 procent, terwijl Alphabet 0,4 procent won. E-Mart koopt de Zuid-Koreaanse divisie van eBay voor 3 miljard dollar. eBay steeg 1,1 procent. BlackBerry en Nike komen donderdag, net als FedEx, met kwartaalcijfers. Slotstanden



De toonaangevende S&P 500 index sloot woensdag 0,1 procent lager op 4.241,84 punten. De Dow Jones index eindigde 0,2 procent in het rood op 33.874,24 punten en technologiebeurs Nasdaq steeg 0,1 procent tot 14.271,73 punten. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

