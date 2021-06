Valuta: dollar bepaalt koers volgzame euro en pond Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde donderdag stabiel ten opzichte van de dollar in een markt die voldoende ingrediënten heeft om op te letten en te reageren, waarbij de dollar nog altijd de toon zet. "Er is weer iets meer bereidheid risico te nemen", aldus valutahandelaar Stéphane van der Meer van valutabroker Ebury donderdag tegen ABM Financial News. "Dat maakt dat de dollar ten opzichte van de euro en het Britse pond de afgelopen dagen weer wat terreinwinst prijsgaf, maar nog wel altijd bepalend is in de koersvorming", aldus Van der Meer. De handelaar stelde donderdag vast dat er vandaag en morgen voldoende richtpunten zijn waar de markt op kan reageren. "Ten eerste natuurlijk het rentebesluit van de Bank of England. Wij denken dat de bank eerder dan de Federal Reserve tot een renteverhoging besluit. Daarna de steunaanvragen in de Verenigde Staten en een flinke serie Fed-sprekers. Morgen zal de markt stil staan bij de inflatiedata van de Verenigde Staten over mei in de inkomens- en bestedingscijfers", aldus Van der Meer. Sprekers van formaat zijn in eerste instantie Fabio Panetta van de Europese Centrale Bank, en verder de voorzitter van de Fed van Philadelphia Patrick Harker, van Atlanta Raphael Bostic, van St. Louis James Bullard en van New York John Williams. Het Franse ondernemersvertrouwen over juni liet een stijging zien van 108 naar 113. In Duitsland kwam dit vertrouwen uit op 101,8, hoger dan de 99,2 van mei en de door economen verwachte 100,5 Vanmiddag volgen, naast de Bank of England met het rentebesluit, de definitieve raming van de groei van de Amerikaanse economie over het eerste kwartaal, de wekelijkse steunaanvragen en de orders voor duurzame goederen. Voor de steunaanvragen wordt uitgegaan van een stijging met 380.000 tegen een aantal van 412.000 een week eerder. De euro noteerde donderdag onveranderd op 1,1927 dollar. De Europese munt noteerde ook stabiel op 0,8542 Britse pond. Het Britse pond zat donderdag vlak op 1,3965 dollar. De dollar noteerde ongewijzigd op 6,4725 Chinese yuan. De dollar daalde vandaag 0,1 procent en noteerde daarmee op 110,8730 yen. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

