Huvepharma kondigt prijsvork beursgang aan

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Huvepharma heeft donderdag de prijsvork van de uitgifteprijs van zijn beursgang in Amsterdam vastgesteld op 20,00 tot 25,75 euro per aandeel. Dit komt neer op een marktkapitalisatie van 3,6 miljard tot 4,5 miljard euro. De beursgang bestaat uit twee delen. Zo zullen er enerzijds 15 miljoen nieuwe aandelen worden uitgegeven ter waarde van in totaal 300 miljoen euro, uitgaande van de onderkant van de prijsvork, en anderzijds zal eigenaar Advance Properties bijna 11,1 miljoen aandelen verkopen. Ook krijgt Advance Properties een overtoewijzingsoptie om zich in te schrijven op maximaal 3,47 miljoen aandelen. Institutionele beleggers kunnen zich tot woensdag 30 juni inschrijven op de beursgang. Op 1 juli wordt de definitieve prijs bepaald en start de handel op Euronext Amsterdam, onder voorwaarden, de zogeheten as-if-and-when-issued. De broers Domuschiev zijn namens Advance Properties volledig eigenaar van Huvepharma. Huvepharma wil met de uitgifte de groei van het bedrijf versnellen. Naast autonome groei wordt ook gekeken naar eventuele overnames of het in licentie nemen van nieuwe producten of technologieën. Ook moet de schuld omlaag. Eind 2020 had Huvepharma 21,6 miljoen euro in kas en bedroeg de schuld 474 miljoen euro, zo blijkt uit het jaarverslag. Huvepharma is wereldwijd actief in diergezondheid met naar eigen zeggen sterke posities in de segmenten diergeneeskunde en diervoederadditieven. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

