Hogere opening AEX voorzien

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat donderdag naar verwachting in het groen van start. Futures op de AEX index wezen ongeveer een uur voor de beursgong op een winst van krap een half procent. Wall Street sloot woensdagavond bijna onveranderd, terwijl ook de Aziatische beurzen vanochtend dicht bij huis bleven.

Woensdag gaf de AEX na twee winstdagen tijdens een nieuwsluwe handelsdag nog een half procent prijs op 725,05 punten.

Wall Street lastte woensdagavond een adempauze in en hoofdgraadmeter S&P 500 sloot met een verlies van 0,1 procent nipt in het rood. Daarmee wisten de Amerikaanse aandelenmarkten de opwaartse trend van de twee voorgaande handelsdagen net niet vast te houden.

De Federal Reserve joeg de markten vorige week schrik aan door te suggereren dat het de rentetarieven eerder dan verwacht zou kunnen verhogen om onder meer een hogere inflatie af te weren. De volatiliteit die in de tweede helft van vorige week ontstond in reactie op het nieuws is inmiddels echter verdwenen.

Voorzitter Jerome Powell van de Fed zei dinsdag dat hij "een zekere mate van vertrouwen" heeft dat de inflatie zal afnemen, wat de opvatting versterkt dat de centrale bank niet voor 2023 zijn monetaire beleidskoers verandert.

Marktanalist Paul O'Connor van Janus Henderson Investors waarschuwde wel dat de markten "vanaf nu een verhoogde gevoeligheid voor economische data zullen hebben, nu beleggers het idee hebben omarmd dat de monetaire cyclus aan het draaien is".

Op macro-economisch vlak werd woensdag nog bekend dat de groei van de economische activiteit in de VS in juni is vertraagd. De samengestelde inkoopmanagersindex daalde van 68,7 naar 63,9. Vandaag hebben Amerikaanse beleggers onder meer oog voor de definitieve economische groei in de VS in het afgelopen kwartaal, de wekelijkse steunaanvragen en de orders voor duurzame goederen in mei.

In Europa staat daarnaast het rentebesluit van de Bank of England en de gezaghebbende Duitse Ifo-index voor het ondernemersvertrouwen op de agenda.

In Azië maken de hoofdindices vanochtend in navolging van Wall Street een pas op de plaats.

Een augustusfuture voor een vat ruwe olie sloot woensdag 0,3 procent hoger op 73,08 dollar op de New York Mercantile Exchange. In de Aziatische handel vanochtend stijgt de future fractioneel verder. Het muntpaar euro/dollar noteert daarnaast vanochtend vlak op 1,1925.

Bedrijfsnieuws

Bouwbedrijf Heijmans gaat met woningbouworganisatie Wonam en woningbouwcorporatie Mitros 250 appartementen bouwen in de Utrechtse wijk Leidsche Rijn. De projectwaarde voor Heijmans bedraagt circa 45 miljoen euro.

Het bestuur van de lege beurshuls Lavide heeft tijdens een aandeelhoudersvergadering woensdag een ruim draagvlak gevonden voor plannen om in zee te gaan met Nederlandse Zorg Beheer bv, een beheerder van zorgcentra.

Slotstanden Wall Street

De toonaangevende S&P 500 index daalde woensdag 0,1 procent tot 4.241,84 punten, de Dow Jones index noteerde 0,2 procent lager op 33.874,24 punten en de Nasdaq sloot 0,1 procent hoger op 14.271,73 punten.