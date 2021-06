Beursblik: UBS zet EssilorLuxottica op kooplijst Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: GrandVision

(ABM FN-Dow Jones) UBS heeft het advies voor EssilorLuxottica verhoogd van Neutraal naar Kopen en het koersdoel van 138,00 naar 170,00 euro. Het aandeel is aanzienlijk gedaald en dat was volgens de analisten ook terecht, maar het afscheid van een duale managementstructuur bij de jaarvergadering van mei en de heropening na de lockdowns van de coronacrisis die samenvalt met het zonnebrillenseizoen, was aanleiding voor UvS om de beleggingscasus te herzien. De coronacrisis heeft meer bewustzijn gecreëerd voor gezonde ogen en gezorgd voor meer winstgevende online-verkopen van contactlenzen en zonnebrillen, en daar kan Essilor Luxottica het best van profiteren in de sector, denkt UBS. De analisten rekenen op betere marges om verschillende redenen. GrandVision UBS verwacht dat EssilorLuxottica verder gaat met het doen van kleine overnames die zo'n 2 procent omzetgroei per jaar bijdragen, na een vertraging die samenhing met de integratie en de geplande overname van GrandVision. Als die overname van de Nederlandse optiekketen doorgaat, eventueel tegen een lagere prijs, draagt dit 7 procent bij aan de winst per aandeel in 2022. Zo niet, ziet UBS kansen elders, met name in de snelgroeiende opkomende markten. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

