Nederlandse economie krimpt harder dan voorzien

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Nederlandse economie is in het eerste kwartaal van 2021 op kwartaalbasis sterker gekrompen dan eerder berekend Dit bleek donderdag uit een tweede raming van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het bruto binnenlands product daalde met 0,8 procent op kwartaalbasis. Een eerdere raming wees nog op een afname van het bbp met 0,5 procent. De bijstelling wordt enerzijds veroorzaakt door nieuwe, completere data over het eerste kwartaal 2021 en anderzijds door bijstellingen van de jaarcijfers voor 2019 en 2020 en het aansluiten van de kwartaalramingen op die nieuwe jaarcijfers. Dat gebeurt elk jaar in juni. Het economisch beeld is niet veranderd, meent het CBS. De krimp van het bbp in het eerste kwartaal van 2021 is vooral toe te schrijven aan de gedaalde consumptie door huishoudens. De stijging van de investeringen en het handelssaldo dempten de krimp. Volgens de tweede berekening daalde het aantal banen van werknemers en zelfstandigen in het eerste kwartaal met 16.000 ten opzichte van het vierde kwartaal van 2020. De eerste berekening kwam uit op een daling van 69.000 banen. Ten opzichte van een jaar eerder kromp de economie in het eerste kwartaal met 2,4 procent. Volgens de eerste berekening was dat 2,8 procent. De krimp is vooral toe te schrijven aan de lagere consumptie door huishoudens. Het handelssaldo en de overheidsconsumptie waren echter groter dan een jaar eerder. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

