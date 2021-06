Olieprijs hoger gesloten Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) De prijs voor een vat ruwe olie is woensdag hoger gesloten, nadat uit de meest recente data van het Amerikaanse energieagentschap EIA bleek dat de voorraden ruwe olie in de Verenigde Staten vorige week zijn gedaald. Uit de EIA data bleek dat de voorraden ruwe olie in de Verenigde Staten in de week eindigend op 18 juni zijn gedaald met 7,6 miljoen vaten tot 459,1 miljoen vaten. De benzinevoorraden daalden met 2,9 miljoen vaten tot 240,1 miljoen vaten. De voorraden stookolie en diesel liepen met 1,8 miljoen vaten op tot 137,9 miljoen stuks. De capaciteitsbenutting van de raffinaderijen daalde van 92,6 naar 92,2 procent. Het American Petroleum Institute rapporteerde dinsdag laat al een daling van de Amerikaanse ruwe olievoorraden van 7,2 miljoen vaten, terwijl de benzinevoorraden stegen met 959.000 vaten en de destillaatvoorraden met 992.000 toenamen. Beursgenoteerde bedrijven die olie en gas produceren liggen dit jaar op koers om een vrije kasstroom te genereren van 348 miljard dollar, raamde Rystad Energy. Gecorrigeerd voor inflatie, zou dat het vorige record van 311 miljard dollar in 2008, overtreffen. Producenten hebben tot nu toe de lijn weten vast te houden om de productie onder controle te houden, terwijl de vraag herstelt, wat leidde tot een stijging van de prijzen. De grote vraag waarmee handelaren worden geconfronteerd is of de rally uiteindelijk de OPEC en haar bondgenoten en Amerikaanse oliemaatschappijen ertoe zal verleiden om de kraan weer open te zetten, meldde Rystad in een rapport. Een augustusfuture voor een vat ruwe olie sloot woensdag 0,3 procent, ofwel 0,23 dollar, hoger op 73,08 dollar op de New York Mercantile Exchange. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

