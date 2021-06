Wall Street koerst af op licht hoger slot

Bericht delen via:

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen noteerden woensdag licht hoger met nog een paar uur handel te gaan.

De toonaangevende S&P 500 index steeg 0,1 procent tot 4.251,60 punten, de Dow Jones index noteerde vlak op 33.938,40 punten en de Nasdaq noteerde 0,3 procent hoger op 14.291,19 punten.

Daarmee zetten de Amerikaanse aandelenmarkten de opwaartse trend van dinsdag voort. Aandelen en obligaties zijn gestabiliseerd, nadat de Federal Reserve de markten vorige week wakker schudde door te suggereren dat het de rentetarieven eerder zou kunnen verhogen dan eerder werd verwacht om een hogere inflatie af te weren. De volatiliteit die ontstond nadat beleggers hun portefeuilles aanpasten in reactie op het nieuws is inmiddels verdwenen. Fed-voorzitter Jerome Powell zei dinsdag dat hij "een zekere mate van vertrouwen" heeft dat de inflatie zal afnemen, wat de opvatting versterkt dat het nog vele maanden zal duren voordat de centrale bank zijn monetaire-beleidskoers verandert.

"We mogen verwachten dat markten vanaf nu een verhoogde gevoeligheid voor economische data zullen hebben, nu beleggers het idee hebben omarmd dat de monetaire cyclus aan het draaien is", zei marktanalist Paul O'Connor van Janus Henderson Investors. "We mogen verwachten dat de markten de komende maanden volatieler en onzekerder zullen zijn dan ze de afgelopen zes maanden zijn geweest.

Op macro-economisch vlak werd woensdag bekend dat de groei van de economische activiteit in de VS in juni is vertraagd. De samengestelde inkoopmanagersindex daalde van 68,7 naar 63,9. De dienstenindex daalde van 70,4 naar 64,8, terwijl de index voor de industrie steeg van 62,1 naar 62,6.

In mei zijn 5,9 procent minder nieuwe eengezinswoningen in de Verenigde Staten verkocht dan een maand eerder. In mei werden 769.000 nieuwe woningen verkocht tegen een gemiddelde huizenprijs van 430.600 dollar.

Het aantal hypotheekaanvragen in de Verenigde Staten is vorige week gestegen met 2,1 procent. De marktindex steeg van 672,4 naar 686,4.

De euro/dollar noteerde op 1,1940. Bij aanvang van de handelsdag in New York bewoog het muntpaar nog op 1,1959 en rond het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er een stand van 1,1938 op de borden.

Olie noteerde woensdag tot 0,7 procent hoger, nadat uit de meest recente data van het Amerikaanse energieagentschap IEA bleek dat de voorraden ruwe olie in de VS vorige week zijn gedaald met 7,6 miljoen vaten tot 459,1 miljoen vaten.

Op macro-economisch vlak staan donderdag in de Verenigde Staten een drietal publicaties geagendeerd. Voorbeurs verschijnen de wekelijkse steunaanvragen en economische groeicijfers over het eerste kwartaal, gevolgd door de orders duurzame goederen in mei.



Bedrijfsnieuws

Amazon en andere techreuzen kopen duurzame energiebedrijven op, maar moeten nu nog de uitdaging oplossen dat hun investeringen de uitstoot daadwerkelijk verminderen. Amazon.com kondigde woensdag aan dat het 1,5 gigawatt aan productiecapaciteit wil kopen, afkomstig van 14 nieuwe zonneparken en windmolenparken wereldwijd. Amazon daalde 0,1 procent.

Apple voert de strijd op om te mogen blijven bepalen welke apps kunnen worden geïnstalleerd op iPhones van klanten, onder toenemende politieke druk uit Washington en Brussel om die beperkingen op te heffen. Apple stelde woensdag in een rapport dat het toelaten van apps op iPhones buiten de Apple Store gevaarlijk is voor de privacy, oudercontrole en door het risico van aanvallen met gijzelsoftware. Het aandeel verloor 0,1 procent.

Toezichthouder FDA heeft Aduhelm, een nieuw geneesmiddel van Biogen tegen Alzheimer, goedgekeurd, wat voor het eerst is in tientallen jaren, maar negeerde daarbij bezwaren van statistici bij de FDA, die vonden dat er onvoldoende bewijs was voor die goedkeuring. Het aandeel daalde 1,4 procent.