Arcelor en Shell houden AEX niet in het groen

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is woensdag lager gesloten, na een iets tegenvallende inkoopmanagersindex uit Amerika.

De AEX index sloot 0,5 procent lager op 725,05 punten.

De ondertoon op de beursdag was desalniettemin vrolijk en goed, zei André van Eerden van Aberfeld Asset Management, die opmerkte dat de AEX maar zo'n tien punten verwijderd is van zijn hoogste niveau ooit. De verliezen van vorige week werden deze week alweer voor een groot deel weggewerkt.

Er was woensdag weinig nieuws, aldus Van Eerden, maar de Amerikaanse olievoorraden daalden en lieten de olieprijs verder stijgen, waar ook Royal Dutch Shell van profiteerde. De Amerikaanse tienjaarsrente bleef laag, waardoor technologiefondsen weer in trek waren op Wall Street woensdag.

Hoewel de Federal Reserve voor nu de markt heeft gerustgesteld, blijven er zorgen dat de inflatie lang hoog kan blijven, waardoor centrale banken de economie moeten afremmen met hogere beleidsrentes, zei beleggingsadviseur Rein Schutte van Noesis Capital. Schutte verwacht dat de Amerikaanse Federal Reserve begin volgend jaar zijn opkoopprogramma terugschroeft en eind volgend jaar de rente verhoogt.

Van Eerden wees op hogere rentes in Europa woensdag. De Tsjechische centrale bank verhoogde vandaag zijn beleidsrente, nadat Hongarije dit gisteren al deed. "Tsjechië is niet een heel belangrijke economie, maar het is toch een signaaltje", meende de vermogensbeheerder.

Inkoopmanagersindices uit diverse Europese landen leverden per saldo een toenemende activiteit voor de eurozone op in juni. De samengestelde inkoopmanagersindex voor de muntunie steeg iets meer dan verwacht van 57,1 naar 59,2 in juni, de hoogste stand in 15 jaar. Dit was te danken aan groei in de dienstensector.

"De eurozone is booming", aldus hoofdeconoom Chris Williamson van Markit, die rekent op indrukwekkende groei in het tweede kwartaal en nog betere cijfers in het derde. Het tekort aan grondstoffen zal daarbij de inflatie laten oplopen.

De Amerikaanse inkoopmanagersindex daalde juist in juni, omdat de groei van de dienstensector vertraagde.

De euro/dollar noteerde op 1,1945. Analisten van MUFG stelden dat de dollar op korte termijn verder kan aantrekken, maar dat een stijging niet lang zal aanhouden. "We verwachten geen omslag en voorzien nog steeds dat de dollar zwak blijft in de tweede helft van dit jaar", aldus de bank.

De olieprijs steeg verder na een daling van de olievoorraden in de VS. Een augustusfuture WTI steeg 0,8 procent tot 73,61 dollar op de New York Mercantile Exchange.

Stijgers en dalers

Onder de hoofdfondsen won indexzwaargewicht Royal Dutch Shell 1,4 procent en ArcelorMittal 1,9 procent, profiterend van de sterke vraag naar energie en grondstoffen.

Heineken sloot vrijwel vlak, nadat de brouwer zijn belang in de Indiase United Breweries uitbreidde. Analisten van Jefferies voorzien een sterk tweede kwartaal, met stijgende consumptie van bier na de coronalockdowns. KBC Securities verhoogde het koersdoel voor de Amsterdamse brouwer van 95 naar 110 euro.

Adyen gaat softwarebedrijf Visma helpen met betaalkaartsystemen bij klanten. Het aandeel sloot onderaan in de hoofdindex met een verlies van 1,8 procent.

Just Eat Takeaway.com verloor 1 procent, maar Prosus won 0,4 procent. De investeerder rondde het opkoopprogramma van aandelen Naspers af. Ook verhoogden Jefferies en Degroof Petercam het koersdoel voor Prosus.



Galapagos droeg de rode lantaarn in de Midkap-index met een verlies van 4 procent. Chief scientific officer Piet Wigerinck vertrekt later dit jaar bij het biotechbedrijf.

GrandVision verloor nog eens 0,6 procent na de koersdreun van dinsdag, na het verliezen van een arbitragezaak rond de overname van de optiekketen door EssilorLuxottica. Grootaandeelhouder HAL verloor 2,2 procent.

Ajax steeg onder de kleinere aandelen bijna 3 procent.

Pharming won 0,5 procent, nadat de rekrutering van patiënten voor de Fase II/III-studie met leniolisib werd afgerond.

Wall Street

Rond de slotgong op het Damrak noteerden de Amerikaanse beurzen rond de slotstanden van dinsdag.