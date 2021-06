Licht lagere opening Wall Street in de maak Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd Categorie: Overig

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen stevenden woensdag af op een licht lagere opening, nadat ze eerder nog voorzichtig omhoog wezen. Futures op de S&P 500 index noteerden een half uur voor de openingsbel tot 0,1 procent in het rood. De markten zijn gestabiliseerd, nadat de Federal Reserve ze vorige week flink liet schommelen door het signaal te geven dat de rente mogelijk eerder zal worden verhoogd dan werd gedacht, om oplopende inflatie af te weren. De koortsachtige handel om de portefeuilles aan te passen aan het nieuws is nu weer afgevlakt, volgens beleggers. Voorzitter Jerome Powell van de Fed zei dinsdag dat hij "een mate van vertrouwen" heeft dat de inflatie weer zal teruglopen, waarmee hij de visie versterkt dat de centrale bank pas over vele maanden zijn monetaire beleid gaat bijstellen. "We kunnen verwachten dat markten gevoeliger worden voor economische cijfers, nu beleggers het idee hebben omarmd dat de monetaire cyclus aan het draaien is", zei Paul O'Connor van Janus Henderson. Hij voorziet markten die volatieler en onzekerder zijn dan in de afgelopen zes maanden. Sommige beleggers hebben de onrust rond de koerswijziging van de Fed aangegrepen om waarde-aandelen en grondstoffen zoals koper te kopen. Aandelen van banken, energiebedrijven en mijnbouwers gingen vorige week onderuit, nadat ze sterk waren gestegen op de verwachting van meer groei en inflatie. Inkoopmanagersindexen voor de Amerikaanse industrie en dienstensector zullen vanmiddag naar verwachting een snelle groei in juni laten zien. Ook zijn er cijfers over de verkoop van nieuwbouwhuizen. De olieprijs steeg. Een augustusfuture West Texas Intermediate steeg 1,0 procent tot 73,56 dollar. Brent-olie werd ook 1,0 procent duurder op 75,55 dollar. De euro/dollar noteerde op 1,1947. Bij aanvang van de handelsdag in Europa bewoog het muntpaar nog op 1,1901 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er 1,1940 op de borden. Econoom Steen Jakobsen van Saxo Bank denkt dat het moeilijk kan worden voor de euro om weer boven de psychologische grens van 1,20 dollar te komen. Een bitcoin kostte woensdagmiddag circa 34.000 dollar. Dinsdag viel de cryptomunt nog duizenden dollars terug tot onder de 29.000 dollar. Bedrijfsnieuws Amazon en andere techreuzen kopen duurzame energiebedrijven op, maar moeten nu nog de uitdaging oplossen dat hun investeringen de uitstoot daadwerkelijk verminderen. Amazon.com kondigde woensdag aan dat het 1,5 gigawatt aan productiecapaciteit wil kopen, afkomstig van 14 nieuwe zonneparken en windmolenparken wereldwijd. Amazon stond voorbeurs 1,5 procent hoger. Apple voert de strijd op om te mogen blijven bepalen welke apps kunnen worden geïnstalleerd op iPhones van klanten, onder toenemende politieke druk uit Washington en Brussel om die beperkingen op te heffen. Apple stelde woensdag in een rapport dat het toelaten van apps op iPhones buiten de Apple Store gevaarlijk is voor de privacy, oudercontrole en door het risico van aanvallen met gijzelsoftware. Toezichthouder FDA heeft een nieuw geneesmiddel van Biogen tegen Alzheimer goedgekeurd, wat voor het eerst is in tientallen jaren, maar negeerde daarbij bezwaren van statistici bij de FDA, die vonden dat er onvoldoende bewijs was voor die goedkeuring. Dit bleek uit interne memo's.



Alzheimerbehandeling aducanumab van Biogen kreeg begin deze maand groen licht van de FDA. Het aandeel stond voorbeurs 1 procent hoger. Slotstanden De Amerikaanse beurzen sloten dinsdag hoger. De S&P 500 index steeg 0,5 procent tot 4.246,44 punten en technologiebeurs Nasdaq sloot 0,8 procent hoger.

