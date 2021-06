Beursblik: ECB-krediet TLTRO drukt op inkomsten banken Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De goedkope leningen die de Europese Centrale Bank aan Europese banken verstrekt, drukken de marges van banken op leningen omlaag en kosten de bankensector 68 miljard euro aan inkomsten. Dat stelde Bank of America woensdag in een rapport. De analisten verwijzen naar een recente uitspraak van ECB-president Christine Lagarde, die zei dat de ECB gelooft dat dit goedkope geld, de TLTRO's, de rente die banken aan klanten berekenen met 60 basispunten heeft verlaagd. De marges van banken zijn daardoor gedaald tot 1,8 procent, waardoor de Europese banken in totaal 13 procent van hun inkomsten zijn verloren, of 68 miljard euro. Deze negatieve impact is zes keer zo groot als de inkomsten die banken genereren door het geleende geld als deposito weer te stallen bij de ECB, volgens de analisten. Volgens Bank of America laat dit zien dat het werkelijke doel van de TLTRO is om de rente voor schuldenaren laag te houden, terwijl de regeling voor banken "een vorm van financiële repressie" is. Een ander probleem van de TLTRO is dat deze marktwerking tegengaat, omdat zwakkere banken profiteren ten koste van de sterkere sectorgenoten. Bank of America verwacht een sterke winstgroei voor de banken. Als de ECB zou stoppen met de goedkope TLTRO's, zou dit met name de sterkere banken een extra zet in de rug kunnen geven. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

