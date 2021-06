Europese beurzen lager rond middaguur

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden woensdag lager in een afwachtende markt na goede inkoopmanagersindices uit de eurozone.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde woensdag rond het middaguur een min van 0,3 procent op 453,40 punten. De Duitse DAX liet een daling zien van 0,3 procent naar 15.383,30 punten. De Franse CAC 40 noteerde een verlies van 0,4 procent met een stand van 6.581,00 punten. De Britse FTSE steeg woensdag 0,2 procent naar 7.104,81 punten.

De voorlopige inkoopmanagersindices voor de eurozone waren goed, en voor de industrie met een stabiel cijfer ook beter dan verwacht. De economie van Duitsland maakte een nog sterkere indruk.

De samengestelde inkoopmanagersindex voor de muntunie steeg van 57,1 in mei naar 59,2 in juni, de hoogste stand in 15 jaar.

"De eurozone is booming", aldus hoofdeconoom Chris Williamson van Markit. Hij wees erop dat de coronamaatregelen steeds verder worden versoepeld. En de vaccinatieprogramma's vorderen steeds meer. De data van vandaag wijzen volgens Williamson op een "indrukwekkende groei" van het bruto binnenlands product in het tweede kwartaal. En het derde kwartaal belooft volgens de econoom nog beter te worden.

Het is echter ook steeds moeilijker om aan de vraag te voldoen, benadrukte Williamson, door tekorten aan grondstoffen en personeel. En dat zorgt volgens de econoom voor een oplopende inflatie in de komende maanden.



In de Verenigde Staten gaat woensdag eveneens de aandacht naar de voorlopige inkoopmanagersindex en verder de verkopen van nieuwe woningen en de wekelijkse olievoorraden.

Woensdag zijn er verder spreekbeurten, optredens en presentaties van de vice-voorzitter van de Europese Centrale Bank Luis de Guindos, ECB-voorzitter Christine Lagarde, de Amerikaanse minister van financiën Janet Yellen die verantwoording aflegt voor de begroting voor 2022 tegenover een comité van de Senaat, en president van de Deutsche Bundesbank Jens Weidmann.

Voorzitter Jerome Powell van de Fed verklaarde eerder al dat de banengroei de komende maanden zal toenemen en de inflatie dalen als tijdelijke aanvoerproblemen worden opgelost. De Fed moet volgens Powell "heel nederig" zijn over zijn vermogen om een signaal op te vangen uit de economische cijfers gezien de "zo ongebruikelijke setting van een economie die weer opengaat."

Maandag zei John Williams van de New York Fed al dat de Amerikaanse werkgelegenheid nog lang niet op het beoogde niveau zit, en dat de centrale bank de rente daarom voorlopig nog laag houdt.

Olie noteerde woensdag hoger. Een juli-future West Texas Intermediate noteerde 0,6 procent in het groen op 73,28 dollar, terwijl voor een augustus-future Brent 75,33 dollar werd betaald, een plus van 0,7 procent.

De euro/dollar noteerde op 1,1947. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,1933 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er een stand van 1,1940 op de borden.



Bedrijfsnieuws

Pernod Ricard signaleert een sterker herstel dan eerdere voorzien en verhoogde daarom zijn winstverwachting voor het lopende boekjaar. Pernod Ricard verwacht inmiddels een autonome winstgroei dit jaar van circa 16 procent uit voortgezette activiteiten. Bij de publicatie van de resultaten over het vorige kwartaal ging de destillateur nog uit van een groei met 10 procent. Het aandeel noteerde 2,0 procent hoger.

In Frankfurt waren de minnen weliswaar sterk in de meerderheid, maar deze bleven aan de bescheiden kant. In Parijs noteerde ongeveer een kwart van de hoofdaandelen in het groen met voor het aandeel Teleperformance een plus van circa 2 procent. Het aandeel ArcelorMittal steeg 1,5 procent. Het aandeel Kering voerde de lijst van dalers aan met een koersverlies van 2,8 procent, gevolgd door de koers van het aandeel Vivendi die 2,5 procent inleverde.

Oliebedrijven deden weer goede zaken. Het aandeel Royal Dutch Shell steeg 1,6 procent in koers en de koers van het aandeel BP noteerde 1,1 procent hoger.

Futures Wall Street

De Amerikaanse beurzen gaan woensdag vermoedelijk een vlakke opening tegemoet.

De Dow Jones Industrial Average won dinsdag 0,2 procent op een slotnotering van 33.945,58 punten. S&P 500 index steeg 0,5 procent tot 4.246,44 punten. Technologiebeurs Nasdaq sloot 0,8 procent hoger op 14.253,27 punten.