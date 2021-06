Valuta: euro veert iets op Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde woensdag na het optreden van de voorzitter van de Amerikaanse Federal Reserve Jerome Powell ten opzichte van de dollar rond de 1,1940 dollar. "Het lijkt er op dat de Fed de inflatie nu iets minder tijdelijk ziet dan aanvankelijk het geval was", aldus marktanalist Teeuwe Mevissen van Rabobank woensdag tegen ABM Financial News. "En dat maakt dat in de markt weer iets meer risico wordt genomen", aldus Mevissen. Powell verklaarde eerder al dat de banengroei de komende maanden zal toenemen en de inflatie daalt als tijdelijke aanvoerproblemen worden opgelost. De Federal Reserve moet volgens Powell "heel nederig" zijn over zijn vermogen om een signaal op te vangen uit de economische cijfers gezien de "zo ongebruikelijke setting van een economie die weer opengaat." Maandag zei voorzitter John Williams van de New York Fed al dat de werkgelegenheid nog lang niet op het beoogde niveau zit, en dat de centrale bank de rente daarom voorlopig nog laag houdt. "Wij denken dat de euro nog wel richting de 1,20 dollar kan oplopen, maar daarna toch weer terugzakt naar 1,19 dollar, omdat de Fed in de loop van het jaar aanstalten maakt zijn inkoopprogramma te verkleinen. Voor het einde van het jaar gaan wij uit van een eurokoers van 1,17 dollar", aldus de marktanalist van Rabobank woensdag. Mevissen verwacht donderdag niet al teveel effect naar aanleiding van het rentebesluit van de Bank of England. "Wij verwachten geen beleidswijzigingen", aldus Mevissen. Vrijdag kan het wat de analist betreft spannender worden met de publicatie van het definitieve consumentenvertrouwen van de Amerikanen over juni door de universiteit van Michigan, waarin ook een inflatieverwachting voor de komende 12 maanden wordt afgegeven. "Dat cijfer kan bij een opmerkelijke afwijking nog voor beweging zorgen", aldus Mevissen. Volgens de marktanalist van Rabobank hadden de inkoopmanagersindices uit de eurozone woensdag vrijwel geen impact, ook al waren deze voor de eurozone goed en voor de industrie met een stabiel cijfer ook beter dan verwacht. De economie van Duitsland maakte een florissante indruk. De Japanse economie liet in juni een krimp zien nu ook de industriële inkoopmanagersindex daalde. In de Verenigde Staten gaat woensdag eveneens de aandacht naar de voorlopige inkoopmanagersindex over juni en verder de verkopen van nieuwe woningen en de wekelijkse olievoorraden. Woensdag zijn er verder spreekbeurten, optredens en presentaties van de vice-voorzitter van de Europese Centrale Bank Luis de Guindos, ECB-voorzitter Christine Lagarde, de Amerikaanse minister van financiën Janet Yellen die verantwoording aflegt voor de begroting voor 2022 tegenover een comité van de Senaat, en president van de Deutsche Bundesbank Jens Weidmann. De euro noteerde woensdag vlak op 1,1939 dollar. De Europese munt noteerde 0,2 procent lager op 0,8548 Britse pond. Het Britse pond steeg woensdag 0,2 procent en noteerde op 1,3966 dollar. De dollar noteerde onveranderd op 6,4793 Chinese yuan. De dollar won vandaag 0,2 procent en noteerde daarmee op 110,9220 yen. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.