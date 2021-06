Shell en ArcelorMittal aan kop in vlakke AEX

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs bleef woensdagochtend dicht bij huis. Rond de klok van elf uur daalde de AEX fractioneel tot 728,47 punten.

"De rust lijkt weer wat te zijn teruggekeerd op de beurzen", zo zag beleggingsadviseur Rein Schutte van Noesis Capital, wijzend op de scherpe koersdaling van eind vorige week. Schutte zag dat de verliezen in de afgelopen dagen vrij snel weer werden weggewerkt.

"Op de achtergrond blijven evenwel de discussies over de inflatie een grote rol spelen", aldus Schutte. De beleggingsadviseur denkt dat de inflatie langer hoog kan blijven dan waar de markt op rekent en dat vooral de Amerikaanse centrale bank eerder op de rem zal moeten trappen. Schutte verwacht eind volgend jaar al een eerste renteverhoging in de Verenigde Staten, terwijl begin 2022 tapering zal plaatsvinden. Meer details hierover verwacht Schutte tijdens het Jackson Hole-symposium eind augustus.

Voor nu noemt Schutte de situatie op de markt "supergoed". "De pijn van een faillissementsgolf is voorlopig afgewend. Cash aanhouden is duur, dus aandelen blijven dan aantrekkelijk." Wel verwacht de beleggingsadviseur dat beleggers het in de komende tijd vooral in defensieve sectoren zullen zoeken. Schutte zag al dat defensieve namen als Unilever en Wolters Kluwer wat opleven in de afgelopen tijd.

De euro/dollar noteerde op 1,1935. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag bewoog het muntpaar nog op 1,1940 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er 1,1901 op de borden. Analisten van MUFG stelden dat de dollar op korte termijn verder kan aantrekken, maar dat een stijging niet lang zal aanhouden. "We verwachten geen omslag en voorzien nog steeds dat de dollar zwak blijft in de tweede helft van dit jaar", aldus de bank.

Op macro-economisch vlak kregen beleggers samengestelde inkoopmanagersindices te verwerken uit diverse Europese landen. In de gehele eurozone steeg de economische activiteit in juni verder. De samengestelde inkoopmanagersindex voor de muntunie steeg van 57,1 in mei naar 59,2 in juni, de hoogste stand in 15 jaar. De verwachting lag op 58,8.

De index voor de dienstensector liep verder op, terwijl die voor de industrie stabiel bleef.

"De eurozone is booming", aldus hoofdeconoom Chris Williamson van Markit. Hij wees erop dat de coronamaatregelen steeds verder worden versoepeld. En de vaccinatieprogramma's vorderen steeds meer. De data van vandaag wijzen volgens Williamson op een "indrukwekkende groei" van het bruto binnenlands product in het tweede kwartaal. En het derde kwartaal belooft volgens de econoom nog beter te worden.

Het is echter ook steeds moeilijker om aan de vraag te voldoen, benadrukte Williamson, door tekorten aan grondstoffen en personeel. En dat zorgt volgens de econoom voor een oplopende inflatie in de komende maanden.

Stijgers en dalers

Onder de hoofdfondsen won indexzwaargewicht Royal Dutch Shell 1,7 procent en ArcelorMittal 1,5 procent. Prosus won 0,5 procent. De investeerder rondde het opkoopprogramma van aandelen Naspers af. Verder hoogden Jefferies en Degroof Petercam het koersdoel voor Prosus.

Signify leverde juist 0,8 procent in.

In de AMX won SBM Offshore 1,0 procent en ABN AMRO 1,8 procent. PostNL won 1,1 procent. Galapagos droeg de rode lantaarn met een verlies van 2,5 procent. Chief scientific officer Piet Wigerinck vertrekt later dit jaar bij Galapagos.

GrandVision verloor na de koersdreun op dinsdag, na het verliezen van een arbitragezaak rond de overname van de optiekketen door EssilorLuxottica, nog eens 0,4 procent. HAL verloor 2,2 procent.

Ajax steeg onder de kleinere aandelen 3,5 procent. Pharming won 1,1 procent, nadat de rekrutering van patiënten voor de Fase II/III-studie met leniolisib werd afgerond.