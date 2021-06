'Sonnenberg kreeg onbedoeld 600.000 aandelen Hunter Douglas aangemeld'

(ABM FN-Dow Jones) Ralph Sonnenberg heeft een klein gelukje gehad bij zijn poging om Hunter Douglas volledig in te lijven voor 82,00 euro per aandeel.

Het gerucht is dat er per ongeluk een pluk van 600.000 aandelen is aangemeld onder het overnamebod wat niet de bedoeling was. De fout zou zijn gemaakt door BNP Paribas. Om deze goed te maken, koopt diens broker Exane nu stukken in de markt terug voor zijn klant.

Op vragen van ABM Financial News wilde een woordvoerder van BNP geen commentaar geven.

Op 3 juni meldde Hunter Douglas dat er onder het bod 1,32 miljoen aandelen waren aangemeld. In de na-aanmeldingstermijn kwamen daar nog eens 63.516 aandelen bovenop.

Daarmee kwam Sonnenberg uit op een totaal belang in Hunter Douglas van 93,59 procent. Dat is volgens beursbedrijf Euronext te weinig om een uitrookprocedure te kunnen starten. Daarvoor zou Sonnenberg een belang van minimaal 95 procent moeten hebben.

Hunter Douglas daarentegen is wel degelijk van mening dat een uitrookprocedure gestart kan worden, omdat Sonnenberg meer dan de in de statuten genoemde 90 procent van de aandelen bezit. Volgens de regels in Curaçao, waar Hunter Douglas is gevestigd, geeft dit de ruimte om een dergelijke procedure te starten. "Absoluut, geen twijfel", aldus CFO Leen Reijtenbagh van Hunter Douglas tegen ABM Financial News.

Maar, zo voegde Reijtenbagh toe, "het doet niet ter zake, want er is momenteel geen intentie om een uitrookprocedure te starten".

Aanvankelijk was Sonnenberg bereid 64,00 euro per aandeel Hunter Douglas te betalen, maar verhoogde dit later naar 82,00 euro. Vanwege regelgeving is het Sonnenberg niet toegestaan de overnameprijs binnen een jaar nog eens te verhogen.

Kortom, het aandeel Hunter Douglas zal ondanks de lage free float nog wel een tijdje aan het Damrak genoteerd zijn.