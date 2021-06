Ook economie eurozone wint aan kracht Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: EC

(ABM FN-Dow Jones) De economische activiteit in de eurozone is in juni verder gestegen. Dit bleek woensdag uit voorlopige cijfers van Markit Economics. De samengestelde inkoopmanagersindex voor de muntunie steeg van 57,1 in mei naar 59,2 in juni, de hoogste stand in 15 maanden. De verwachting lag op 58,8. De index voor de dienstensector liep verder op, terwijl die voor de industrie stabiel bleef. De inkoopmanagersindex voor de dienstensector steeg van 55,2 naar 58,0. De index voor de industrie bleef staan op 63,1. De verwachting voor de dienstensector lag op 58,0 en die voor de industrie op 62,0. "De eurozone is booming", aldus hoofdeconoom Chris Williamson van Markit. Hij wees erop dat de coronamaatregelen steeds verder worden versoepeld. En de vaccinatieprogramma's vorderen steeds meer. De data van vandaag wijzen volgens Williamson op een "indrukwekkende groei" van het bruto binnenlands product in het tweede kwartaal. En het derde kwartaal belooft volgens de econoom nog beter te worden. Het is echter ook steeds moeilijker om aan de vraag te voldoen, benadrukte Williamson, door tekorten aan grondstoffen en personeel. En dat zorgt volgens de econoom voor een oplopende inflatie in de komende maanden. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.