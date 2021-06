Vlakke opening Damrak voorzien

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat woensdag vermoedelijk een vlakke opening tegemoet. Futures op de AEX noteerden ruim een half uur voor de openingsgong tot 0,2 procent in het rood. Dinsdag sloot de hoofdgraadmeter nog 0,7 procent hoger op 728,59 punten.

De geruststelling van de Federal Reserve dat de opleving van de inflatie slechts van tijdelijke aard is, zal de Europese beurzen woensdag ondersteunen. Desondanks zullen solide winsten bij opening vermoedelijk uitblijven.

Voorzitter Jerome Powell van de Fed zei dat het zeer onwaarschijnlijk is dat de inflatie zal stijgen tot niveaus uit de jaren zeventig, maar erkende ook dat er flinke onzekerheid heerst nu de economie snel heropent.

Hoewel de Fed er rekening mee houdt dat het einde van de pandemie tijdelijk voor een hogere inflatie zorgt dit jaar, zei Powell verrast te zijn door de kracht van de prijsstijgingen. Bovendien lijkt de hogere inflatie ook wat langer aan te houden dan eerst voorzien. Toch onderstreepte hij zijn visie dat de huidige tekorten, waaronder het tekort aan tweedehandsauto's, computerchips en personeel, zullen afnemen, waardoor de inflatie richting de doelstelling van 2 procent zal gaan.

"Als we verder kijken naar de nieuwskoppen, dan zijn de prijsstijgingen vooral fors in sectoren die direct de impact van een heropening van de economie voelen", aldus Powell. "Deze ontwikkeling gaan we nog wel even een tijdje zien. En daarna is dat effect weg", aldus de voorzitter.

De Aziatische beurzen noteerden woensdag over de brede linie hoger en zaten daarmee in het voetspoor van Wall Street. Nasdaq sloot op een recordniveau, waarbij vooral grote technamen er goed bij lagen. Ook andere sectoren hadden een goede dag, nadat diverse Fed-leden, waaronder John Williams van de New York Fed, de markt geruststelde dat de rentes laag zullen blijven.

"Williams en Powell sloegen een geruststellende toon aan", concludeerde Dennis DeBusschere van Evercore.

"Er zijn veel zorgen geweest over de inflatierisico's in de afgelopen dagen, maar opmerkingen van Williams laten zien dat de Fed ook zorgen heeft over de arbeidsmarkt en het uitblijven van een herstel in de participatiegraad, ondanks een recordaantal vacatures", aldus marktanalist Michael Hewson van CMC Markets. "Als Williams zich hier zorgen over maakt, dan zal hij waarschijnlijk niet de enige zijn." Williams' collega James Bullard van de Fed in St. Louis zei recent nog dat hij vroeg wil taperen. "Maar hij zal veel andere Fed-leden hiervan moeten overtuigen, en dat lijkt gezien de stemming bij andere Fed-leden, een moeilijke taak", aldus Hewson.

De olieprijs is dinsdag lager gesloten, in afwachting van Amerikaanse voorraadcijfers, terwijl beleggers rekening hielden met een toenemend aanbod uit de Verenigde Staten en de rest van de wereld. De juli-future voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot dinsdag 0,8 procent lager op 73,06 dollar op de New York Mercantile Exchange. Deze future expireerde op dinsdag. De augustus-future sloot 0,4 procent lager op 72,85 dollar.

De euro/dollar noteerde op 1,1919. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag bewoog het muntpaar nog op 1,1940 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er nog 1,1901 op de borden. Analisten van MUFG stelden dat de dollar op korte termijn verder kan aantrekken, maar dat een stijging niet lang zal aanhouden. "We verwachten geen omslag en voorzien nog steeds dat de dollar zwak blijft in de tweede helft van dit jaar", aldus de bank.

De prijs voor een bitcoin daalde dinsdag tot onder de 29.000 dollar, maar herstelde daarna flink, tot ruim boven de 34.000 dollar.

Op macro-economisch vlak krijgen beleggers samengestelde inkoopmanagersindices te verwerken uit diverse Europese landen en de Verenigde Staten.

Bedrijfsnieuws

Heineken heeft een meerderheidsbelang in de Indiase branchegenoot United Breweries verworven. Heineken had al een belang van 46,5 procent, maar trekt dit met de aankoop van 39.644.346 aandelen United Breweries op naar 61,5 procent.

Prosus heeft het opkoopprogramma van aandelen Naspers afgerond. In totaal werden er onder dit programma 11,9 miljoen aandelen Prosus gekocht voor een bedrag van 1,4 miljard dollar, hetgeen overeenkomt met een gemiddelde prijs per aandeel van 94,97 euro. Verder werden krap 16 miljoen aandelen Naspers gekocht voor een bedrag van 3,6 miljard dollar. Jefferies verhoogde woensdag bovendien het koersdoel voor Prosus van 83,00 naar 89,00 euro bij handhaving van het Houden advies.

Chief scientific officer Piet Wigerinck vertrekt later dit jaar bij Galapagos.

Pharming heeft de rekrutering van patiënten voor de Fase II/III-studie met leniolisib afgerond.

Slotstanden Wall Street



De toonaangevende S&P 500 index sloot dinsdag 0,5 procent hoger op 4.246,44 punten. De Dow Jones index eindigde 0,2 procent in het groen op 33.945,58 punten en technologiebeurs Nasdaq steeg 0,8 procent tot 14.253,27 punten.