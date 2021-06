Pernod Ricard verhoogt winstverwachting Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) Pernod Ricard signaleert een sterker herstel dan eerdere voorzien en verhoogde daarom zijn winstverwachting voor het lopende boekjaar. Dit maakte het Franse drankenconcern woensdag voorbeurs bekend. Pernod Ricard verwacht inmiddels een autonome winstgroei dit jaar van circa 16 procent uit voortgezette activiteiten. Bij de publicatie van de resultaten over het vorige kwartaal ging de destillateur nog uit van een groei met 10 procent. Dit impliceert volgens Pernod Ricard dat dit resultaat over het gehele boekjaar grosso modo het niveau van 2019 evenaart, ofschoon de reisbeperkingen nog altijd een drukkend effect hebben op de verkoop, met name in de horeca en onder toeristen, en de kosten nog niet terug zijn op het normale peil. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

