Herstel bitcoinkoers: koers weer boven de 34.000 dollar

(ABM FN-Dow Jones) De prijs voor een bitcoin daalde dinsdag tot onder de 29.000 dollar, maar herstelde daarna flink, tot ruim boven de 34.000 dollar. Op een prijs van 34.302 dollar steeg bitcoin afgelopen 24 uur ruim 5 procent, aldus data van Coinmarketcap. Analist Naeem Aslam van AvaTrade noemde de 30.000 dollar een belangrijke steun voor de cryptomunt. Aslam wees er dinsdag op dat bitcoin wel vaker grote dalingen kende, en dat de verkoopgolf volgens hem een mooie kans was om tegen een "enorme korting" bitcoins te kopen. "Niemand weet echt wat de bodem is. Maar één ding is zeker, dit is niet het moment om bitcoins te verkopen", aldus de analist. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

