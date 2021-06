Europese beurzen openen in het groen

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan woensdag een verdeelde, maar per saldo hogere opening tegemoet.

IG voorziet een openingswinst van 8 punten voor de Duitse DAX, een daling van 5 punten voor de Franse CAC 40 en een stijging van een halve punt voor de Britse FTSE 100.

De Europese beurzen sloten dinsdag hoger, in afwachting van uitspraken van Fed-voorzitter Jerome Powell in het Amerikaanse Congres.

Powell legt vandaag verantwoording af aan het Huis van Afgevaardigden voor het monetaire beleid van de Fed tijdens de coronacrisis. Zijn kernboodschap is dat de Fed verder economisch herstel voorziet en zo lang mogelijk wil doorgaan met monetaire ondersteuning totdat de economie volledig hersteld is.

Fed-bestuurder John Williams zei maandag dat de centrale bank het moment om monetaire stimulering af te bouwen bepaalt op basis van binnenkomende economische cijfers. Williams zei dat dit nog wel "enige tijd" op zich zal laten wachten. Een andere Fed-beleidsmaker, James Bullard, zei vorige week dat wat hem betreft de rente volgend jaar al omhoog kan.

Het consumentenvertrouwen in de eurozone is in juni aangetrokken tot een minder negatief cijfer van min 3,3, tegen min 5,1 in mei, volgens voorlopige cijfers. De verkoop van bestaande woningen in de Verenigde Staten daalde in mei licht, zoals ook was verwacht.



Bedrijfsnieuws

De Italiaanse verzekeraar Generali wil belangen verwerven in joint ventures met onder andere de Franse branchegenoot Axa in Maleisië, waar in totaal circa 262 miljoen euro mee is gemoeid. Generali sloot 0,3 procent lager.

In Frankfurt steeg Covestro 4,6 procent, in Parijs was Unibail-Rodamco-Westfield met een plus van dik 2 procent de sterkste stijger.

Olie-aandelen deden het goed, bij een stijgende olieprijs. Royal Dutch Shell won 2 procent, BP 1,9 procent.

GrandVision verloor een arbitragezaak tegen EssilorLuxottica. Het laatstgenoemde bedrijf hoeft de overname van de Nederlandse optiekketen niet door te zetten. GrandVision sloot bijna 8 procent lager en Essilor eindigde met een klein minnetje.

Euro STOXX 50 4.123,13 (+0,26%)

STOXX Europe 600 456,42 (+0,26%)

DAX 15.636,33 (+0,21%)

CAC 40 6.611,50 (+0,14%)

FTSE 100 7.090,01 (+0,39%)

SMI 11.983,80 (-0,10%)

AEX 728,59 (+0,67%)

BEL 20 4.155,82 (+0,03%)

FTSE MIB 25.315,57 (-0,32%)

IBEX 35 9.053,30 (+0,02%)

AMERIKAANSE AANDELEN

Wall Street opent volgens de Amerikaanse futures woensdag in de plus.

De Amerikaanse beurzen sloten dinsdag hoger, nadat twee leden van de Federal Reserve beleggers geruststelden dat de rente voorlopig laag blijft.

"Vandaag ging het allemaal om voorzitter Powell", en wat hij zou kunnen antwoorden op onverwachte vragen in het Congres, zei JJ Kinahan van TD Ameritrade.

Powell verklaarde eerder al dat de banengroei de komende maanden zal toenemen en de inflatie dalen als tijdelijke aanvoerproblemen worden opgelost. De Federal Reserve moet volgens Powell "heel nederig" zijn over zijn vermogen om een signaal op te vangen uit de economische cijfers gezien de "zo ongebruikelijke setting van een economie die weer opengaat."

Maandag zei John Williams van de New York Fed al dat de werkgelegenheid nog lang niet op het beoogde niveau zit, en dat de centrale bank de rente daarom voorlopig nog laag houdt.

Vorige week gingen de aandelenmarkten onderuit toen de Fed aangaf dat de kans op renteverhogingen in 2022 groter is dan eerder werd gedacht.

Economisch nieuws was er over de huizenprijzen, die voor het eerst in doorsnee boven 350.000 lagen, een stijging van 24 procent op jaarbasis.

Bedrijfsnieuws

Consumentengerelateerde bedrijven deden het goed. Amazon.com sloot 1,5 procent hoger.

Sanderson Farms won 10 procent nadat The Wall Street Journal meldde dat de pluimveeproducent Centerview Partners heeft ingehuurd voor verkoopadvies.

Hype-aandeel GameStop steeg 10 procent nadat het bedrijf 1,1 miljard dollar ophaalde met een aandelenuitgifte. Het zeer volatiele aandeel verloor maandag nog 6 procent.

Crowdstrike won 8 procent na een koopadvies van Stifel.

Splunk steeg 11 procent. Het bedrijf meldde een investering van 1 miljard dollar in convertibele aandelen door private equity-huis Silver Lake.

Plug Power meldde een verlies van 0,12 dollar per aandeel, wat licht tegenviel, maar de omzet was juist iets hoger dan verwacht. Het aandeel klom 14 procent.

De Europese Commissie is een formeel onderzoek naar Google gestart, omdat de Amerikaanse internetreus mogelijk de concurrentie heeft verstoord en mededingingsregels overtreden. Google-moederbedrijf Alphabet sloot 0,4 procent hoger.

Exxon Mobil is van plan om het personeelsbestand op zijn Amerikaanse kantoren met 5 tot 10 procent per jaar terug te brengen in de komende drie tot vijf jaar, zo schreef persbureau Bloomberg dinsdag. Het aandeel steeg 1,9 procent.

S&P 500 index 4.246,44 (+0,5%)

Dow Jones index 33.945,58 (+0,2%)

Nasdaq Composite 14.253,27 (+0,8%)

AZIE

De Aziatische beurzen noteerden woensdag over de brede linie hoger.

Nikkei 225 28.901,69 (+0,1%)

Shanghai Composite 3.573,61 (+0,5%)

Hang Seng 28.721,85 (+1,5%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde op 1,1919. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag bewoog het muntpaar nog op 1,1940 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er nog 1,1901 op de borden.

USD/JPY Yen 110,78

EUR/USD Euro 1,1919

EUR/JPY Yen 132,03

MACRO-AGENDA:

01:30 Samengestelde inkoopmanagersindex - Juni vlpg. (Jap)

09:15 Samengestelde inkoopmanagersindex - Juni vlpg. (Fra)

09:30 Samengestelde inkoopmanagersindex - Juni vlpg. (Dld)

10:00 Samengestelde inkoopmanagersindex - Juni vlpg. (eur)

10:30 Samengestelde inkoopmanagersindex - Juni vlpg. (VK)

13:00 Hypotheekaanvragen - Wekelijks (VS)

15:45 Samengestelde inkoopmanagersindex - Juni vlpg. (VS)

16:00 Nieuwe woningverkopen - Mei (VS)

16:30 Olievoorraden - Wekelijks (VS)

BEDRIJFSNIEUWS:

-Geen agendapunten