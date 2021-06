Wall Street sluit hoger Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen zijn dinsdag hoger gesloten, nadat twee leden van de Federal Reserve beleggers geruststelden dat de rente voorlopig laag blijft. De S&P 500 index steeg 0,5 procent tot 4.246,44 punten en technologiebeurs Nasdaq sloot 0,8 procent hoger. "Vandaag ging het allemaal om voorzitter Powell", en wat hij zou kunnen antwoorden op onverwachte vragen in het Congres, zei JJ Kinahan van TD Ameritrade. Powell verklaarde eerder al dat de banengroei de komende maanden zal toenemen en de inflatie dalen als tijdelijke aanvoerproblemen worden opgelost. De Federal Reserve moet volgens Powell "heel nederig" zijn over zijn vermogen om een signaal op te vangen uit de economische cijfers gezien de "zo ongebruikelijke setting van een economie die weer opengaat." Maandag zei John Williams van de New York Fed al dat de werkgelegenheid nog lang niet op het beoogde niveau zit, en dat de centrale bank de rente daarom voorlopig nog laag houdt. Vorige week gingen de aandelenmarkten onderuit toen de Fed aangaf dat de kans op renteverhogingen in 2022 groter is dan eerder werd gedacht. "Williams en Powell sloegen een geruststellende toon aan", stelde Dennis DeBusschere van Evercore. Economisch nieuws was er over de huizenprijzen, die voor het eerst in doorsnee boven 350.000 lagen, een stijging van 24 procent op jaarbasis. De Japanse beurs Nikkei, die maandag nog onderuit ging met ruim 3 procent, herstelde dinsdag nagenoeg geheel met een winst van 3,1 procent. De Bank of Japan besloot voor honderden miljarden aan beursgenoteerde fondsen te kopen en dat herstelde het vertrouwen. Olie noteerde dinsdag in het rood. Een augustus-future West Texas Intermediate daalde 0,5 procent tot 72,75 dollar, terwijl een augustus-future Brent 1,4 procent goedkoper werd op 73,90 dollar. De euro sterkte iets aan en noteerde op 1,1940 dollar. Bedrijfsnieuws Consumentengerelateerde bedrijven deden het goed. Amazon.com sloot 1,5 procent hoger. Sanderson Farms won 10 procent nadat The Wall Street Journal meldde dat de pluimveeproducent Centerview Partners heeft ingehuurd voor verkoopadvies. Hype-aandeel GameStop steeg 10 procent nadat het bedrijf 1,1 miljard dollar ophaalde met een aandelenuitgifte. Het zeer volatiele aandeel verloor maandag nog 6 procent. Crowdstrike won 8 procent na een koopadvies van Stifel. Splunk steeg 11 procent. Het bedrijf meldde een investering van 1 miljard dollar in convertibele aandelen door private equity-huis Silver Lake. Plug Power meldde een verlies van 0,12 dollar per aandeel, wat licht tegenviel, maar de omzet was juist iets hoger dan verwacht. Het aandeel klom 14 procent. De Europese Commissie is een formeel onderzoek naar Google gestart, omdat de Amerikaanse internetreus mogelijk de concurrentie heeft verstoord en mededingingsregels overtreden. Google-moederbedrijf Alphabet sloot 0,4 procent hoger. Exxon Mobil is van plan om het personeelsbestand op zijn Amerikaanse kantoren met 5 tot 10 procent per jaar terug te brengen in de komende drie tot vijf jaar, zo schreef persbureau Bloomberg dinsdag. Het aandeel steeg 1,9 procent. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.