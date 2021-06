Fusie Talpa en RTL creëert Nederlandse mediareus Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Mediabedrijven RTL Nederland en Talpa Network hebben een akkoord gesloten om te fuseren, zodat ze samen groot genoeg zijn om te concurreren met technologieplatforms uit Amerika en China. Dat maakte RTL Group dinsdag nabeurs bekend. Er werden geen financiële details gegeven. RTL Group blijft de controlerende aandeelhouder met een belang van 70 procent in het uitgebreide RTL Nederland. Talpa Network, eigendom van John de Mol, krijgt een belang van 30 procent in het fusiebedrijf, in ruil voor de inbreng van de televisie, radio-, drukwerk-, digitale, e-commerce en andere activiteiten in RLT Nederland. Uitbouwen van het streamingbedrijf Videoland wordt een centrale doelstelling. "Ik begon Talpa Network om een sterk Nederlands mediabedrijf te bouwen dat kon concurreren met de groeiende mondiale platforms, om locale content te behouden. Deze volgende stap stelt ons in staat om juist dat te doen", zei John de Mol, de eigenaar van Talpa. "Ik ben blij dat door deze deal een sterk Nederlands bedrijf ontstaat dat niet alleen een garantie biedt voor Nederlandse kwaliteitscontent, maar ook in staat is op te boksen tegen de Amerikaanse en Chinese technologiespelers." De Mol gaat zich nu zelf meer richten op het maken en ontwikkelen van nieuwe innovatieve programma's. De onderdelen Talpa Concepts en Talpa Entertainment Producties gaan niet mee in de fusie. De fusie zou 100 miljoen tot 120 miljoen aan jaarlijkse synergievoordelen opleveren. De groep zou in 2020 een omzet hebben gedraaid van 909 miljoen euro en een operationele winst (EBITA) van 84 miljoen euro. De twee mediabedrijven investeren meer dan 400 miljoen euro per jaar in het maken van content. De CEO van RTL Nederland, Sven Sauvé, gaat het fusiebedrijf leiden. De topman van Talpa Network Pim Schmitz zou in de raad van commissarissen gaan zitten. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

