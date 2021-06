Europese beurzen sluiten hoger

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen zijn dinsdag hoger gesloten, in afwachting van uitspraken van Fed-voorzitter Jerome Powell in het Amerikaanse Congres.

De brede STOXX Europe 600 index sloot 0,3 procent hoger op 456,42 punten. De Duitse DAX eindigde steeg 0,2 tot 15.636,33 punten. De Franse CAC 40 won 0,1 procent naar 6.611,50 punten. De Britse FTSE eindigde 0,4 procent in de plus bij een slot van 7.090,01 punten.

De Amerikaanse markten waren dinsdag voorzichtig, zei Michael Hewson van CMC Markets.

Powell legt vandaag verantwoording af aan het Huis van Afgevaardigden voor het monetaire beleid van de Fed tijdens de coronacrisis. Zijn kernboodschap is dat de Fed verder economisch herstel voorziet en zo lang mogelijk wil doorgaan met monetaire ondersteuning totdat de economie volledig hersteld is.

Fed-bestuurder John Williams zei dinsdag dat de centrale bank het moment om monetaire stimulering af te bouwen bepaalt op basis van binnenkomende economische cijfers. Een andere Fed-beleidsmaker, James Bullard, zei vorige week dat wat hem betreft de rente volgend jaar al omhoog kan. Williams zei slechts dat dit nog wel "enige tijd" zal duren.

Het consumentenvertrouwen in de eurozone is in juni aangetrokken tot een minder negatief cijfer van min 3,3, tegen min 5,1 in mei, volgens voorlopige cijfers. De verkoop van bestaande woningen in de Verenigde Staten daalde in mei licht, zoals ook was verwacht.

De olieprijs daalde. Een juli-future West Texas Intermediate noteerde 0,3 procent in het rood op 72,88 dollar, terwijl voor een augustus-future Brent 74,06 dollar werd betaald, een daling van 1,2 procent.

De euro/dollar noteerde op 1,1901. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op maandag stond er 1,1918 op de borden.



Bedrijfsnieuws

De Italiaanse verzekeraar Generali wil belangen verwerven in joint ventures met onder andere de Franse branchegenoot Axa in Maleisië, waar in totaal circa 262 miljoen euro mee is gemoeid. Generali sloot 0,3 procent lager.

In Frankfurt steeg Covestro 4,6 procent, in Parijs was Unibail-Rodamco-Westfield met een plus van dik 2 procent de sterkste stijger.

Olie-aandelen deden het goed, bij een stijgende olieprijs. Royal Dutch Shell won 2 procent, BP 1,9 procent.

GrandVision verloor een arbitragezaak tegen EssilorLuxottica. Het laatstgenoemde bedrijf hoeft de overname van de Nederlandse optiekketen niet door te zetten. GrandVision sloot bijna 8 procent lager en Essilor eindigde met een klein minnetje.

Tussenstand Wall Street

De Amerikaanse beurs stond dinsdag rond Europese sluitingstijd licht hoger. De S&P500 index steeg 0,3 procent en technologiebeurs Nasdaq dikte 0,4 procent aan.