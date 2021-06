Fed-bestuurder Williams onduidelijk over taperen Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Federal Reserve

(ABM FN-Dow Jones) John Williams van de New York Fed heeft dinsdag geen duidelijkheid gegeven over een mogelijk tijdspad van de Federal Reserve om het monetaire beleid te gaan verkrappen. Williams, die stemrecht heeft in het beleidscomité van de Fed, zei in een interview met Bloomberg dat het afhangt van inkomende economische data wanneer de Amerikaanse centrale bank begint met het afbouwen van zijn stimuleringsmaatregelen ter waarde van 120 miljard dollar per maand. "De timing hangt af van hoe de economie zich ontwikkelt", zei Williams op de vraag of ‘taperen’ mogelijk al in het vierde kwartaal begint. Volgens hem zijn er nog altijd grote onzekerheden rond de economische outlook. Uit de dot plot van de Fed bleek vorige week dat de eerste renteverhogingen in 2023 kunnen worden verwacht. Algemeen wordt aangenomen dat de centrale bank voor die tijd al begint met het terugschroeven van de maandelijkse obligatie-opkopen. De voorzitter van de Dallas Fed, Rob Kaplan, zei maandag dat hij liever vroeger dan later wil beginnen met taperen en zijn collega van de St. Louis Fed James Bullard zei dat het in gang zetten van taperen tijd kost. Bullard gaf vorige week al aan dat wat hem betreft de rente volgend jaar al omhoog kan. Williams wilde dinsdag niet zeggen wanneer hij een eerste renteverhoging verwacht, maar benadrukte wel dat dit nog enige tijd weg is. Voorzitter Jerome Powell zal dinsdag vermoedelijk eenzelfde geluid laten horen wanneer hij in het Huis van Afgevaardigden tekst en uitleg geeft over het coronabeleid van de Fed. Een verklaring die hij zal voorlezen in het Huis werd maandag al vrijgegeven maar bevatte geen nieuwe inzichten ten opzichte van zijn commentaar bij het rentebesluit van vorige week. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

