Beursblik: Bank of England handhaaft waarschijnlijk beleid

(ABM FN-Dow Jones) De Bank of England kondigt later deze week vermoedelijk geen wijzigingen aan in zijn monetaire beleid, maar ook voor de Britse centrale bank komt het moment om stimuleringsmaatregelen terug te schroeven dichterbij. Dit stellen economen in aanloop naar het rentebesluit van de Bank of England op donderdag.

De belangrijkste rente staat momenteel op 0,1 procent en het opkoopprogramma op 895 miljard Britse pond, inclusief 20 miljard pond bedoeld voor het opkopen van bedrijfsobligaties.

"We houden het voor mogelijk dat het MPC, in ieder geval in zijn retoriek, in de voetsporen van de Fed zal treden, en dat zal volgens ons een stevige basis onder de koers van het Britse pond leggen, vooral ten opzichte van de euro", zei valutabroker Ebury in een voorbeschouwing.

Het Britse pond noteerde dinsdag licht lager ten opzichte van de euro op 0,8573

Nomura is benieuwd naar eventuele hints over het aanpassen van de forward guidance voor het monetaire beleid. De Japanse bank wil ook weten hoe de beleidsmakers van het Monetary Policy Committee denken over de snel oplopende inflatie in het Verenigd Koninkrijk, die in mei uitkwam op 2,1 procent, van 1,6 procent in april. Ook de dubbercijferige stijging van de huizenprijzen in het VK is een belangrijk thema volgens Nomura.

Capital Economics verwacht dat de inflatie in het VK tot eind 2023 niet structureel boven de 2 procent zal blijven. Dit betekent dat de rente niet in 2022, maar mogelijk pas in 2024 omhoog gaat. Daarvoor zal de centrale bank beginnen met het afbouwen van zijn stimuleringsmaatregelen, voorspellen de economen.

Economen van Bank of America verwachten dat de Bank of England in mei 2022 de rente zal verhogen met 15 basispunten naar 0,25 procent. Kwantitatieve verkrapping zou kort daarna volgen, aldus de Amerikaanse bank.

Het beleid is gekoppeld aan de economische vooruitzichten waarbij het volgens Bank of America onvermijdelijk is dat die vooruitzichten verder zullen verbeteren nu de groei en inflatie boven de verwachtingen van de Britse centrale bank uitkomen.

Bank of America denkt verder dat het uitstellen van de laatste versoepelingen op coronagebied slechts een kleine impact zullen hebben. Ook verwachten ze dat één bestuurslid van het MPC zich bij hoofdeconoom Andy Haldane zal voegen in de voorkeur om de kwantitatieve verruiming vervroegd stop te zetten.