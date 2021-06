Plug Power boekt meer omzet Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) Plug Power heeft in het eerste kwartaal een hogere omzet behaald, terwijl het verlies groter bleek dan verwacht. Dit meldde de waterstofspecialist dinsdagmiddag. In mei kwam Plug Power al met een trading update waarin het aangaf dat de omzet en bruto-inkomsten flink zouden zijn gestegen in het eerste kwartaal. Toen werd gerekend op een omzet van 67 miljoen dollar. De daadwerkelijke omzet steeg van bijna 41 miljoen naar 72 miljoen dollar en de bruto-inkomsten van 43 miljoen naar 73,7 miljoen dollar. Het operationeel verlies steeg echter ook, van 25,6 miljoen naar 48,3 miljoen dollar en onder de streep bleef een nettoverlies over van bijna 61 miljoen dollar. Het verlies per aandeel van 0,12 dollar was gelijk aan het verlies een jaar eerder, maar wel hoger dan het verlies van 0,08 dollar waar analisten geraadpleegd door FactSet op rekenden. Die voorspelden verder een omzet van 71,5 miljoen dollar. De verkoop van brandstofcelsystemen en gerelateerde infrastructuur steeg met ruim 128 procent tot bijna 47 miljoen dollar. De brutomarge in dit segment steeg ondanks hogere vrachtkosten van 32 naar 38 procent. Outlook In mei meldde Plug Power al dat het voor het tweede kwartaal rekent op een verdere groei van de bruto-inkomsten tot meer dan 105 miljoen dollar, een stijging van circa 50 procent op jaarbasis. Ook de omzet kan met 50 procent stijgen tot 102 miljoen dollar. In de voorbeurshandel op Wall Street steeg het aandeel Plug Power dinsdag ruim 1 procent. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

