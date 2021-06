Exxon wil personeelsbestand Amerikaanse kantoren terugbrengen - media Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Exxon Mobil is van plan om het personeelsbestand op zijn Amerikaanse kantoren met 5 tot 10 procent per jaar terug te brengen in de komende drie tot vijf jaar. Dit schreef persbureau Bloomberg dinsdag op basis van bronnen. Het gaat om mensen die relatief het slechtst presteren binnen het systeem van Exxon en de verwachting is dat veel van deze mensen uit zichzelf het bedrijf wel zullen verlaten. Volgens Bloomberg staat het plan los van de doelstelling van Exxon om in 2022 wereldwijd 14.000 banen te hebben doorgestreept. Afgelopen jaar had Exxon volgens het persbureau 72.000 werknemers. Daarvan werkte ongeveer 40 procent in de VS. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

