Europese beurzen vrijwel vlak rond middaguur

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden dinsdag vrijwel onveranderd en lijken daarmee rekening te houden dat de Amerikaanse rente eerder stijgt dan gehoopt, ondanks de stimulerende woorden van de voorzitter van de Federal Reserve Jerome Powell maandagavond.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde dinsdag rond het middaguur een verlies van 0,1 procent op 452,60 punten. De Duitse DAX noteerde onveranderd 15.601,10 punten. De Franse CAC 40 noteerde eveneens vlak met een stand van 6.599,14 punten. De Britse FTSE won dinsdag 0,3 procent en steeg naar 7.083,58 punten.

Voor vanmiddag is de macro-economische agenda gevuld met het voorlopige consumentenvertrouwen in de eurozone in juni en de verkoop van bestaande woning in de Verenigde Staten in mei.

Powell legt vandaag voor een comité van het Huis van Afgevaardigden verantwoording af voor het coronabeleid. De kernboodschap is dat de Fed het herstel van de economie ziet doorzetten en de centrale bank wil de Amerikaanse economie zo lang mogelijk blijven ondersteunen totdat het herstel volledig achter de rug is.

Olie noteerde dinsdag lager. Een juli-future West Texas Intermediate noteerde 0,6 procent in het rood op 72,73 dollar, terwijl voor een augustus-future Brent 74,56 dollar werd betaald, een daling van 0,5 procent.

De euro/dollar noteerde op 1,1891. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,1901 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op maandag stond er een stand van 1,1918 op de borden.



Bedrijfsnieuws

De Italiaanse verzekeraar Generali heeft het voornemen een aantal stevige belangen te verwerven in joint ventures met onder andere de Franse branchegenoot Axa in Maleisië, waar in totaal circa 262 miljoen euro mee is gemoeid. De koers van het aandeel Generali noteerde 0,3 procent lager.

In Frankfurt steeg het aandeel Covestro 3,6 procent, in Parijs was de koers van het aandeel Unibail-Rodamco-Westfield met een plus van 3,0 procent de sterkste stijger. Minnen bleven op beide beurzen redelijk binnen de perken.

Olie-aandelen deden het goed, bij een stijgende olieprijs. Het aandeel Royal Dutch Shell won 1,2 procent in koers, het aandeel BP boekte een koerswinst van 1,5 procent.

GrandVision verloor een arbitragezaak tegen EssilorLuxottica. Die laatste hoeft de overname van de Nederlandse optiekketen niet door te zetten. De koers van het aandeel GrandVision daalde 7,9 procent en het aandeel Essilor leverde 0,9 procent van zijn beurswaarde in.

Futures Wall Street

De Amerikaanse beurzen gaan dinsdag vermoedelijk een lagere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 0,2 procent in het rood.

De S&P 500 index sloot maandag 1,4 procent hoger op 4.224,79 punten, terwijl de Dow Jones-index 1,8 procent won op 33.876,97 punten. Techbeurs Nasdaq steeg 0,8 procent tot 14.141,48 punten. Voor de Dow Jones-index betrof het de grootste stijging sinds begin maart.