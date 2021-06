Valuta: euro stabiel in nieuw evenwicht

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde dinsdag nog altijd redelijk stabiel, ook na de stimulerende woorden van de voorzitter van de Federal Reserve Jerome Powell maandagavond en de scherpe visie van de voorzitter van de Fed van St. Louis James Bullard daaraan voorafgaand.

"De koers van de dollar doet wat de Fed wil", aldus handelaar Stephane van der Meer van Ebury tegen ABM Financial News. "Na het rentebesluit van de Fed van vorige week woensdag is de euro gestaag naar het huidige niveau gedaald en het lijkt er op dat de markt nog ruimte ziet voor 1,17 dollar, maar nu nog even niet en dat vindt de Fed prima", aldus Van der Meer.

Van der Meer ziet voor de euro aan de bovenkant een zone tussen de 1,1930 en 1,1950 dollar als nieuwe weerstand. "Daarmee is er voor de euro een nieuw evenwicht ontstaan", aldus de handelaar dinsdag.

De handelaar van Ebury denkt dat de komende weken, zelfs tot aan het volgende rentebesluit van de Fed, de aandacht voortdurend gevestigd blijft op toespraken en optredens van Fed-bestuurders. Zo ook vandaag met meteen al weer Powell, nu voor een comité van het Huis van Afgevaardigden, waarvoor hij verantwoording moet afleggen voor het coronabeleid. Zijn speech werd maandagavond al gepubliceerd. De kernboodschap was dat de Fed het herstel van de economie ziet doorzetten. De centrale bank wil de Amerikaanse economie zo lang mogelijk blijven ondersteunen totdat het herstel volledig achter de rug is, benadrukte Powell.

Daarnaast zullen een toespraak van de voorzitter van de Fed van San Francisco Mary Daly, van New York John Williams en van Philip Lane, bestuurslid van de Europese Centrale Bank, in de gaten worden gehouden. Lane was al eerder opmerkzaam bij de snelheid waarmee de euro terreinwinst boekte ten opzichte van de dollar naar niveaus die voor de muntunie onevenwichtig dreigden te worden, bijgevolg de euro vrijwel terstond aan kracht inboette.

Deze week kan het nog spannend worden voor het Britse pond. De Bank of England komt donderdag met zijn rentebesluit naar buiten.

Voor vanmiddag is de macro-economische agenda gevuld met het voorlopige consumentenvertrouwen in de eurozone in juni en de verkoop van bestaande woning in de Verenigde Staten in mei.

De euro noteerde dinsdag 0,2 procent lager op 1,1893 dollar. De Europese munt noteerde 0,2 procent hoger op 0,8572 Britse pond. Het Britse pond zakte dinsdag 0,5 procent en noteerde op 1,3873 dollar. De dollar noteerde 0,1 procent hoger op 6,4744 Chinese yuan. De dollar steeg vandaag 0,1 procent en noteerde daarmee op 110,4690 yen.