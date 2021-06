Koersdoel Nvidia fors verhoogd bij IEX Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Analist Paul Weeteling van de IEX Beleggersdesk verhoogde vandaag zijn koersdoel voor het Amerikaanse chipaandeel Nvidia tot $800. Een forse verhoging, want het laatst afgegeven koersdoel stond op $675. Aanleiding voor de verhoging is een presentatie door het bedrijf waarin een preview wordt gegeven van de rekenkracht die de komende jaren beschikbaar komt. "Nvidia neemt het voortouw in de chipsector," schrijft Weeteling. De IEX Beleggersdesk heeft een koopadvies uitstaan op het aandeel Nvidia. Hier leest u de volledige analyse.

