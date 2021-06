Beursblik: EssilorLuxottica zal aandringen op herziening dealvoorwaarden met GrandVision Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: GrandVision

(ABM FN-Dow Jones) Het arbitragehof oordeelde maandag dat GrandVision haar verplichtingen niet is nagekomen, wat EssilorLuxottica de ruimte geeft om de overeengekomen voorwaarden voor een overname te herzien. Dit stelden analisten van KBC Securities dinsdag. Gezien de logica van een overname en alle reeds verkregen goedkeuringen, denkt KBC dat EssilorLuxotitica zal aandringen op het heronderhandelen over de voorwaarden. Het arbitragehof oordeelde maandag dat GrandVision haar verplichtingen niet is nagekomen, wat EssilorLuxotica de mogelijkheid geeft om zich uit de deal terug te trekken. Dat is een fikse misrekening voor grootaandeelhouder HAL en GrandVision zelf, aldus KBC. Indien Essilor wegloopt, dan kan de koers van GrandVision volgens KBC terugkeren naar een standalone waardering, die geschat wordt op 21,40 euro per aandeel. KBC Securities handhaafde het Houden advies op GrandVision met een koersdoel van 28,00 euro. Het aandeel daalde dinsdagochtend met 7,9 procent tot 25,15 euro. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

