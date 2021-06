AEX wacht vermoedelijk hogere opening

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat dinsdag naar verwachting in het groen van start. Futures op de AEX index wezen ongeveer een uur voor de beursgong op een winst van 0,3 procent. Op Wall Street sloot hoofdgraadmeter S&P 500 maandagavond aanzienlijk hoger.

De AEX wist maandag nog de openingsverliezen van zich af te schudden en de hoofdindex sloot uiteindelijk 0,6 procent in het groen op 723,77 punten.

De markten in Europa begonnen maandag de handelsdag nog met een valse noot na forse verliezen op Wall Street vrijdagavond en in Azië maandagochtend. Het sentiment draaide naar negatief in de nasleep van het rentebesluit van de Federal Reserve afgelopen woensdag. Toen werd uit de dot plot van de Fed duidelijk dat beleggers in 2023 rekening moeten houden met twee renteverhogingen.

Op Wall Street wist hoofdgraadmeter S&P 500 maandagavond echter met een winst van 1,4 procent de verliezen van vrijdag te neutraliseren. Volgens marktanalist Michael Hewson van CMC Markets werd het herstel gedragen door een terugval van de Amerikaanse tienjaarsrentes, terwijl ook een zwakkere dollar bijdroeg aan de winsten op Wall Street.

Na de slotzoemer in New York werd een tekst van een toespraak van de voorzitter van de Federal Reserve Jerome Powell vrijgegeven, die vandaag voor het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden zal worden uitgesproken. Powell zal benadrukken dat het herstel van de economie zich doorzet en dat de centrale bank de economie net zo lang zal steunen totdat het herstel volledig achter de rug is.

"Sinds we elkaar voor het laatst hebben ontmoet, heeft de economie een aanhoudende verbetering laten zien" en [-] "wijdverbreide vaccinaties hebben samen met ongekende monetaire en fiscale beleidsmaatregelen het herstel krachtig ondersteund. Indicatoren van economische activiteit en werkgelegenheid trekken steeds meer aan, en het reële bbp lijkt dit jaar op schema te liggen om de snelste stijging in decennia te laten zien."

"De inflatie is de afgelopen maanden aanzienlijk opgelopen", aldus Powell. Maar de Fed-voorzitter zal ook benadrukken dat hier sprake is van een tijdelijk effect zijn en dat de inflatie op de lange termijn terug zal zakken naar de gewenste twee procent.

Azië en olie

In Azië koerst de Nikkei index in Tokio vanochtend meer dan 3 procent hoger, na scherpe verliezen maandag, terwijl de Australische beurs bijna twee procent wint. De Chinese beurzen blijven dichter bij huis, net als maandag.

De prijs voor een vat ruwe olie zat maandag opnieuw in de lift en het zwarte goud noteert nu op het hoogste niveau in 32 maanden. De Amerikaanse olie-future won bijna 3 procent op 73,66 dollar.

De stijging van de olieprijs op maandag volgde op uitspraken van enkele bestuurders van de Federal Reserve, die aangaven dat de Amerikaanse inflatie sneller stijgt dan verwacht. Mede hierdoor kwam de dollar onder druk te staan, hetgeen de olieprijzen een 'boost' gaf. Ruwe olie wordt verhandeld in Amerikaanse dollars.

Het muntpaar euro/dollar noteerde vanochtend op 1,1897.

Beleggers hebben vandaag onder meer oog voor het consumentenvertrouwen in de eurozone en de bestaande woningverkopen in Amerika.

Bedrijfsnieuws

GrandVision verloor een arbitragezaak tegen EssilorLuxottica. Er werd geoordeeld dat GrandVision wel degelijk materiële inbreuk heeft gemaakt op haar verplichtingen in het kader van de ondersteuningsovereenkomst die werd gesloten in verband met de overname door EssilorLuxottica. Hierdoor kan Essilor besluiten af te zien van de overname van GrandVision. Onduidelijk is nog wat Essilor zal doen.

ABN AMRO lanceerde het Sustainable Impact Fund ter waarde van 425 miljoen euro om te investeren in bedrijven die de transitie naar een duurzame en inclusieve samenleving versnellen.

Vopak kreeg een contract van Huizhou QuanMei Petrochemical Terminal voor een nieuwe terminal voor vloeibare producten in China.

New Amsterdam Invest publiceerde het prospectus voor zijn beursgang op 6 juli en heeft tevens het boek geopend om 25 tot 50 miljoen euro op te halen.

Special Purpose Acquisition Company Crystal Peak haalde 150 miljoen dollar op bij beleggers en de SPAC krijgt vandaag een notering aan de Amsterdamse beurs.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 index sloot maandag 1,4 procent hoger op 4.224,79 punten, terwijl de Dow Jones-index 1,8 procent won op 33.876,97 punten. Techbeurs Nasdaq steeg 0,8 procent tot 14.141,48 punten.