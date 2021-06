New Amsterdam Invest op 6 juli naar Damrak Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) New Amsterdam Invest heeft het prospectus voor zijn beursgang op 6 juli gepubliceerd en heeft tevens het boek geopend om 25 tot 50 miljoen euro op te halen. Dit bleek dinsdagochtend. Het betreft een zogeheten Special Purpose Acquisition Company, ofwel SPAC. De SPAC wil met de uitgifte van 1,25 tot 2,5 miljoen units, een combinatie van aandelen en warrants, tot 50 miljoen euro ophalen om een bedrijf over te nemen dat actief is in de Nederlandse, Duitse, Britse of de Amerikaanse commerciële vastgoedmarkt. Uiteindelijk wil het investeringsvehikel de vastgoedportefeuille laten groeien naar een omvang van 40 tot 100 miljoen euro. New Amsterdam Invest beoogt een stabiel dividend. Eind mei kondigde New Amsterdam Invest al de intenties voor een beursgang op het Damrak aan. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

