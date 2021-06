GrandVision verliest arbitragezaak

(ABM FN-Dow Jones) GrandVision en aandeelhouder HAL hebben een arbitragezaak tegen EssilorLuxottica verloren. Dit maakte de optiekketen maandagavond bekend.

Er werd weliswaar geoordeeld dat HAL zijn verplichtingen in het kader van de transactie niet heeft geschonden, maar toch werd het verzoek van HAL niet ingewilligd om te verklaren dat GrandVision haar verplichtingen in het kader van de ondersteuningsovereenkomst met EssilorLuxottica niet in belangrijke mate geschonden heeft.

EssilorLuxottica wilde meer informatie van GrandVision over de impact van de coronacrisis op de optiekketen, maar daar wilde GrandVision niet aan meewerken.

GrandVision zegt teleurgesteld te zijn over het besluit. "Gedurende het gehele proces heeft GrandVision volledig achter de overname gestaan", aldus de optiekketen, die bovendien liet weten dat alle toezichthouders akkoord zijn met de overname.

Het besluit in de arbitragezaak betekent dat EssilorLuxottica niet langer verplicht is om de overname door te zetten. Of het Frans-Italiaanse voornemens is daadwerkelijk de stekker uit de deal te trekken, is vooralsnog onduidelijk. EssilorLuxottica liet in een reactie weten het besluit te verwelkomen en bekijkt momenteel de opties rond de transactie. De optiekketen zal op een later moment een beslissing maken over de weg vooruit.

"Hoewel we het betreuren dat het wangedrag van GrandVision tot deze situatie heeft geleid, zijn we verheugd dat het tribunaal zich achter ons standpunt schaart." zei Francesco Milleri, CEO van EssilorLuxottica.