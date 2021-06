Nederlander haalden in april hand van de knip

(ABM FN-Dow Jones) Nederlandse consumenten hebben ook in april flink meer gespendeerd. Dit bleek dinsdag uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

De consumptie steeg in april met 9,4 procent op jaarbasis. In maart daalde de consumptie nog met 0,4 procent. In februari was de krimp zelfs 11,6 procent.

In april gaat het om de grootste groei van de consumptie door huishoudens die het CBS na de Tweede Wereldoorlog heeft gemeten.

De omslag van krimp naar groei komt onder meer doordat de consumptie in april vorig jaar op een zeer laag niveau lag door de eerste coronalockdown. Daarnaast werden op 28 april de terrassen geopend en was het vanaf die datum ook mogelijk om zonder afspraak te winkelen. Ook was het gasverbruik in april veel hoger dan een jaar eerder doordat het veel kouder was. In april 2021 besteedden consumenten nog wel 9,2 procent minder dan in april 2019.

In april hebben consumenten 17,3 procent meer besteed aan duurzame goederen dan in april 2020. Vooral aan kleding, schoenen en personenauto’s werd meer uitgegeven.

Consumenten hebben aan voedings- en genotmiddelen 3,4 procent meer gespendeerd dan in april 2020. Aan overige goederen, zoals gas, elektriciteit en motorbrandstoffen, hebben ze 19,5 procent meer besteed.

En ze besteedden 6,7 procent meer aan diensten, zoals telefoon- en internetabonnementen, verzekeringen, een bezoek aan de kapper, een restaurant, of een voetbalwedstrijd, dan in april 2020. Dit is de eerste groei van de consumptie van diensten na februari 2020. Uitgaven aan diensten maken ruim de helft van de totale binnenlandse consumptieve bestedingen uit.