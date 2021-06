Amazon koopt minstens duizend zelfrijdende vrachtwagens

(ABM FN-Dow Jones) De logistieke tak van Amazon is van plan om minstens duizend zelfrijdende vrachtwagens te kopen van startup Plus en krijgt bovendien de optie om een belang van 20 procent in het bedrijf te nemen. Dit bleek maandag uit documenten die bij de Amerikaanse toezichthouder SEC werden ingediend.

Hennessy Capital Investment Corp, die Plus via een SPAC naar de beurs wil brengen, diende de documenten bij de SEC in. De levering van de eerste vrachtwagens van Plus vond in februari al plaats.

De warrant om aandelen Plus te kopen werd op 19 juni van dit jaar uitgegeven. Amazon kan hiermee een belang van 20 procent in de startup verkrijgen tegen een prijs van 0,46647 dollar per aandeel.