Olieprijs stijgt verder

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De prijs voor een vat ruwe olie is maandag opnieuw hoger gesloten. Een juli-future voor een vat ruwe olie sloot maandag 2,8 procent, ofwel 2,02 dollar, hoger op 73,66 dollar op de New York Mercantile Exchange. Daarmee sloten de prijzen op het hoogste punt in 32 maanden. Vorige week sloot de ruwe olieprijs ook al 1 procent hoger. De stijging van de olieprijs op maandag volgt op uitspraken van enkele bestuurders van de Federal Reserve, die aangaven dat de Amerikaanse inflatie sneller stijgt dan verwacht. Mede hierdoor kwam de dollar onder druk te staan, hetgeen de olieprijzen een boost gaf. Ruwe olie wordt verhandeld in Amerikaanse dollars.



Verder won Ebrahim Raisi conform verwachting vrijdag de presidentsverkiezingen in Iran, nadat zijn grootste rivalen werden gediskwalificeerd. Raisi kreeg twee jaar geleden sancties opgelegd door de Verenigde Staten voor zijn rol in de massale executie van politieke gevangenen in 1988, toen hij plaatsvervangend officier van justitie was in Teheran. Tegenover Al Jazeera stelde Raisi dat hij er destijds alles aan heeft gedaan om mensenrechten te beschermen. Inmiddels zijn er weer gesprekken tussen diplomaten uit Iran en andere landen om de nucleaire deal uit 2015 te herzien. De onderhandelingen zouden goed vorderen, zo schreef persbureau AP. "Maar feit is dat de verkiezing van Raisi het vrijwel onmogelijk maakt om een deal te sluiten", aldus marktanalist Phil Flynn van The Price Futures Group. Mocht er een deal komen, dan zullen er al tegen de tweede helft van dit jaar significante hoeveelheden olie op de markt bij komen, zo waarschuwen analisten. Flynn ziet evenwel de mondiale vraag naar olie en energieproducten sterk aantrekken. "Tegen de tijd dat Iran weer olie op de markt brengt, zal dit misschien ook wel nodig zijn", aldus Flynn. "Er zijn grote zorgen over de productiecapaciteit. Vanwege de beweging weg van traditionele fossiele brandstoffen, zien we een historische daling van investeringen, waardoor de kans op te weinig aanbod aanwezig is." ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

