CTP haalt 1 miljard euro op met uitgifte groene obligaties Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: CTP

(ABM FN-Dow Jones) CTP heeft met de uitgifte van groene obligaties 1 miljard euro opgehaald. Dit maakte de logistieke vastgoedinvesteerder en beursnieuweling maandag bekend. De uitgifte bestaat uit een tranche van 500 miljoen euro en een looptijd van vier jaar en een tranche van nog eens 500 miljoen euro en een looptijd van acht jaar. De emissie was flink overschreven met een orderboek van 4 miljard euro, aldus CTP. Vooral vermogensbeheerders uit het Verenigd Koninkrijk en Ierland toonden interesse. De obligaties met een looptijd van vier jaar hebben een vaste jaarlijkse coupon van 0,5 procent en die met een looptijd van acht jaar hebben een vaste coupon van 1,25 procent per jaar. De gemiddelde kosten van schulden bedragen door de uitgifte 1,25 procent tegen 1,6 procent in februari en 2,2 procent in september 2020, toen de eerste obligaties werden uitgegeven. De opbrengsten van de obligaties zullen gebruikt worden voor een herfinanciering van de portefeuille van groene beleggingen. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.