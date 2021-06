AEX hervat weg omhoog Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is de eerste dag van de nieuwe week met herstel begonnen. Bij een slot van 723,77 punten, steeg de AEX index 0,6 procent ten opzichte van de slotstand vrijdag. De markten in Europa, maar ook in Azië, begonnen maandag lager, zo zag marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade, als gevolg van een 'taper tantrum' na uitspraken van de Federal Reserve over het monetaire beleid. Vorige week werd duidelijk uit de dot plot van de Fed, dat in 2023 twee renteverhogingen worden verwacht, waar dat eerder niet voor 2024 zou zijn. Vervolgens deed Fed-bestuurder James Bullard nog een duit in het zakje door te stellen dat de rente ook in 2022 mogelijk al verhoogd kan worden. "Ook de komende dagen geeft een hele reeks Fed-bestuurders speeches, waaronder voorzitter [Jerome] Powell. De financiële markten zullen de oren gespitst houden. De afgelopen maanden straalde de Fed grote eensgezindheid uit in de verdediging van het ruime geldbeleid. Beleggers zullen nu speuren naar eventuele barstjes", aldus econoom Luc Aben van Van Lanschot Kempen, die voorspelt dat de Fed begin 2022 zal beginnen met taperen. Ondanks de rentevrees is er ruimte voor Europese aandelen om in de tweede helft van 2021 verder te stijgen, volgens Esty Dwek, Global Markets Strategist bij vermogensbeheerder Natixis Investment Managers. Dit komt door "sterke fundamentals in combinatie met een goedlopend vaccinatieprogramma, ondersteunend fiscaal en monetair beleid en een opleving van bedrijfswinsten", aldus de marktkenner. Dwek waarschuwt wel dat beleggers niet overmoedig moeten worden "nu aandelenmarkten al enige tijd goed presteren en optimisme relatief standaard is geworden." Op macro-economisch vlak was het maandag zeer rustig. Later deze week komt de Bank of England met een rentebesluit, maar Aslam van AvaTrade verwacht geen wijzigingen. De euro/dollar noteerde rond het slot op 1,1904. De WTI-olieprijs steeg bijna 2 procent en handelde rond 73 dollar. Stijgers en dalers In de AEX ging Signify aan kop met een winst van bijna 2 procent en deden ook AkzoNobel en ING goede zaken, met plussen van ruim een procent. Philips was samen met Adyen hekkensluiter, met een verlies van een procent. Prosus, dat de jaarcijfers presenteerde, steeg een half procent. Jefferies sprak van bemoedigende resultaten. Degroof Petercam zag geen grote verrassingen in de cijfers. In de AMX daalde Galapagos zo'n 3 procent en verloren Flow Traders en WDP minder dan een procent. Eurocommercial en OCI gingen samen aan kop met een winst van ruim 3 procent. Bij de smallcaps ging B&S Group bijna 2 procent hoger. Pharming verloor ruim 4 procent. Tussenstanden Wall Street De Amerikaanse beurzen kleurden rond het Amsterdam slot groen. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

