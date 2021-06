Hogere start voor Wall Street

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen stevenen maandag af op een hogere opening. Futures op de S&P 500 index noteren een half uur voor opening tot 0,4 procent in het groen, wijzend op een herstel na een woelige voorgaande week.

De risicobereidheid van beleggers kreeg vorige week een tik, nadat beleidsmakers van de Federal Reserve hintten dat de rente mogelijk al in 2022 omhoog gaat, in plaats van 2023. De koersen van aandelen, hout en goud daalden daarop, om maandag weer licht te herstellen.

"Er zijn geen zeer sterke overtuigingen in de markt voorlopig", zei Nadège Dufossé van Candriam. "De markt is erg gefocust op de ontwikkeling van de rente en uitspraken van centrale banken."

Dufossé verwacht dat de aandelenkoersen rond het huidige niveau blijven schommelen, maar wel met wat meer volatiliteit dan in de afgelopen weken. Tenzij het marktsentiment in een bepaalde richting kantelt, voegde ze daar voorzichtigheidshalve aan toe.

De nationale index van de Chicago Fed steeg in mei naar 0,29, van een negatieve stand van -0,09 in april. Het cijfer voor april werd neerwaarts bijgesteld van +0,24.

Na opening volgen er woningmarktcijfers uit de Verenigde Staten.

De olieprijs was nagenoeg stabiel. Een augustusfuture West Texas Intermediate daalde 0,2 procent tot 71,11 dollar en Brent-olie was ook licht lager op 73,27 dollar.

De euro/dollar noteerde op 1,1888. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op vrijdag stond er 1,1871 op de borden, nadat de euro begin vorige week nog boven 1,21 dollar handelde. De verwachting is wel dat de dollar zal blijven stijgen, omdat de Fed eerder de rente gaat verhogen dan de ECB. Volgens ING rekent de markt inmiddels op een eerste Amerikaanse renteverhoging in november 2022.

Bij de cryptovaluta was bitcoin 9 procent minder waard dan vrijdag, op ruim 32.000 dollar. Ethereum daalde ook 9 procent.

Bedrijfsnieuws

Pershing Square van Bill Ackman neemt een belang van 10 procent in Universal Music Group, die daarmee op 40 miljard dollar wordt gewaardeerd. Eerder stak de Chinese internetreus een belang van 20 procent in UMG, dat eigenaar Vivendi voor 60 procent naar de beurs van Amsterdam zou willen brengen. Aandeelhouders stemmen daar binnenkort over.

American Airlines heeft vluchten geschrapt om zijn systemen niet over te belasten nu de luchtvaartmaatschappij snel opschaalt na de coronacrisis. Het zou gaan om 950 vluchten of ongeveer 1 procent van het totaal in de eerste helft van juli.

Deutsche Bank keert terug naar de markt voor digitale betalingen, na een decennium, nu die markt weer waardevol is geworden. De bank start een joint venture met het Amerikaanse Fiserv voor de verwerking van betalingen.

Ntwrk, een app die koopwaren in beperkte oplages verkoopt, heeft een chief marketing officer ingehuurd en gaat een grote reclamecampagne voeren. De app is eigendom van Commerce Media Holdings.

VF Corp, fabrikant van North Face jassen en Vans-gympen, heeft een verklaring waarin het bedrijf zijn zorgen uitsprak over mogelijke dwangarbeid in de Chinese katoenregio Xinjiang van de website gehaald, nadat rivaal H&M voor een vergelijkbare verklaring van het internet verbannen werd in China, net als drie andere grote modefabrikanten. VF Corp heeft echter binnen een dag een kortere verklaring van vergelijkbare strekking teruggeplaatst, meldde The Wall Street Journal.

Het plan van president Joe Biden om treinreizen te bevorderen, waar 75 miljard dollar beschikbaar voor zou zijn, wordt mogelijk vooral gehinderd door de vrachttreinen, die moeilijk ruimte kunnen maken voor passagierstreinen.

Slotstanden

De Amerikaanse beurzen zijn vrijdag lager gesloten. De toonaangevende S&P 500 index daalde 1,3 procent tot 4.166,45 punten, de Dow Jones index verloor 1,6 procent op 33.290,08 punten en de Nasdaq sloot 0,9 procent lager op 14.030,38 punten.