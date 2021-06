Valuta: herstel na taper tantrum Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De euro herstelde maandag tegenover de dollar, na de duikeling van de eenheidsmunt vorige week op de verwachting van een sneller oplopende rente na uitspraken van James Bullard van de Federal Reserve. De euro zakte vorige week van een niveau boven 1,21 dollar tot een niveau onder 1,19 dollar, nadat de Federal Reserve bij zijn rentebesluit liet blijken dat sommige beleidsmakers inmiddels uitgaan van meer renteverhogingen in 2023 dan eerder het geval was. Vrijdagmiddag zei Bullard tegen CNBC dat hij zelfs al in 2022 een eerste renteverhoging verwacht, terwijl de gemiddelde beleidsbepaler bij de Fed rekent op twee verhogingen in 2023. Dit hangt samen met de sneller oplopende inflatie en het verwachte economische herstel na de coronapandemie. De hint op een snellere verkrapping van het monetaire beleid leidde vrijdag tot een 'taper tantrum' op de aandelenmarkten, waar de hoge waarderingen sterk bepaald worden door de verwachting dat de centrale banken nog jarenlang extreem laag zullen houden met ruim monetair beleid. De verliezen hielden aan in Azië op maandagmorgen maar konden in Europa weer snel worden opgevangen. De euro stond maandag 0,2 procent hoger op 1,1897 dollar terwijl de aandelenmarkten in het groen stonden. Een dergelijk risk-off-sentiment duurt in de huidige markt meestal niet langer dan een paar dagen, waarna er weer vier of vijf weken van stijgingen volgen, zei marktanalist Teeuwe Mevissen van Rabobank. "Wat mij betreft zitten we nog steeds in dat patroon." Rabobank had al eerder dit jaar een daling van de euro voorspeld en was verbaasd dat dit nog zo lang duurde, zei Mevissen. "Het is nu wel snel gegaan." Op korte termijn kan de euro nog wel een keertje boven 1,20 dollar komen, denkt de analist, maar een niveau van 1,21 zal lastiger worden en tegen het einde van het jaar, als de Fed meer openheid zal geven over de plannen om de stimulering af te bouwen, ziet de bank de eenheidsmunt verder dalen richting 1,17. Deze week zal de aandacht onder andere gericht zijn op een belangrijk Amerikaans inflatiecijfer voor de Federal Reserve, maar ook op de inkoopmanagersindices voor de industrie en de dienstensector, verwacht Mevissen, die woensdag bekend worden gemaakt voor zowel Japan als de eurozone, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. Mevissen merkte op dat langere levertijden in het cijfer voor de industrie als een positieve indicator van meer vraag worden gezien, waardoor het indexcijfer nogal vertekend kan zijn, als die langere levertijden worden veroorzaakt door problemen aan de aanbodkant, die juist negatief zijn. De voor de wereldhandel belangrijke haven van Shenzhen ligt al enkele weken plat door een nieuwe uitbraak van het coronavirus in de Zuid-Chinese miljoenenstad. De Britse inkoopmanagersindex voor de dienstensector wordt door de markt iets hoger verwacht, maar Rabobank ziet daar kans op een tegenvallend cijfer. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

